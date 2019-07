Lavoro | quelli che ci rendono più felici

gqitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) I soldi nelnon sono tutto nemmeno in America. Da rapporti diffusi da Bloomberg Work Wise, messi a fuoco come orientamento per i giovani nel mondo delle professioni e carriere, risulta che nella top 5 dei lavori di maggiore gratificazione non ci sono – tranne una – occupazioni ai vertici della scala delle retribuzioni. Al primo posto figura undinamico come il vigile del fuoco che però, secondo il Bureau of Labor Statistics americano, rende meno di 50 mila dollari l'anno. A pari merito nel livello di soddisfazione dei pompieri figurano gli operatori di macchine pesanti nelle attività di miniera e i pediatri, i quali si realizzano anche uno score significativo sul piano del rendimento economico. Quarto posto, in termini di gratificazione, i docenti di comunicazione e al quinto ex-aequo i professionisti del counseling, ovvero quanti si occupano a vario titolo di indirizzare, ...

