Laura Pausini si schiera sul caso Bibbiano | rabbia sui social | “Mi sento inc***ata e

Bibbiano - Laura Pausini : “Sono piena di rabbia nei miei pugni. Non sentite anche voi nelle mani schiaffi non dati?” : “Ho appena letto un articolo sulla storia dei Bimbi di #Bibbiano. Sono senza parole, senza fiato, piena di rabbia nei miei pugni, mi sento incazzata fragile impotente. Ho deciso di cercare questa storia perché una mia fan mi ha scritto pregandomi di informarmi. Non ne sapevo nulla. Non posso credere che abbia dovuto cercare questa vicenda, perché si, quando sono in tour sono spesso distratta dall’attualità e dalla cronaca ma questa notizia ...

Bibbiano - Laura Pausini si sfoga : “Sono piena di rabbia” : Laura Pausini si sfoga su Facebook, commentando i fatti di Bibbiano e raccontando ai fan tutta la rabbia per ciò che è accaduto ai bambini coinvolti. 7 milioni di follower e la voglia di gridare al mondo ciò che pensa, la Pausini ancora una volta ha scelto di prendere posizione e dire la sua su un terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia in queste ultime settimane. Si tratta dell’inchiesta Angeli e Demoni che ha portato ...

Laura Pausini sui bambini di Bibbiano : «Mi sento incazzata - fragile e impotente» : Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in ...

Laura Pausini : Non ne sapevo nulla dei fatti di Bibbiano. Mi sento incazzata e impotente : Non solo la politica, anche Laura Pausini interviene sull’inchiesta “Angeli e Demoni” di Reggio Emilia che ha portato Bibbiano alla ribalta nazionale: secondo l’accusa, nel comune la rete dei servizi sociali avrebbe favorito abusi su minori, suggestionati psicologicamente per essere allontanati dai genitori e collocati in affido retribuito ad amici e conoscenti. “Ho appena letto un articolo sulla storia dei bimbi di Bibbiano”, scrive la ...

Da Marco Mengoni a Laura Pausini - Ermal Meta e Giorgia - i messaggi degli artisti per Andrea Camilleri : Il mondo della musica piange lo scrittore Andrea Camilleri. Sono tantissimi i messaggi degli artisti italiani per Camilleri, la cui scomparsa è avvenuta oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Laura Pausini ha condiviso con i fan un ricordo di una sua citazione sulla società che finge di darci libertà: "Fatevi condizionare il meno possibile da una società che finge di darci il massimo della libertà". Anche Marco Mengoni ha scelto di condividere un ...

Info e scaletta per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Torino del 17 luglio : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Torino segna la nuova tappa musicale e personale dei due artisti e amici, che in queste settimane stanno tenendo una serie di spettacoli nei quali hanno portato la musica di entrambi. Il controllo delle tessere per l'accesso al soundcheck è in programma dalle ore 10, mentre dalle 11 è possibile ritirare i biglietti con ritiro sul luogo dell'evento per coloro che hanno acquistato secondo ...

Laura Pausini E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO TORINO/ 49 brani in scaletta all'Olimpico : CONCERTO di TORINO di LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: scaletta e canzoni. Tornano a esibirsi in coppia per la sesta tappa del loro tour all'Olimpico di TORINO.

Laura Pausini e Biagio Antonacci - concerto Bologna 2019/ Video - 'Amiamo questa città' : Laura Pausini e Biagio Antonacci concerto a Bologna allo stadio Dall'Ara continuando il loro tour negli stadi. Scaletta canzoni e tutti i dettagli

Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bologna il 12 luglio : info orari - ingressi e scaletta : Manca poco al Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bologna. Il duo di artisti ma anche di amici è pronto a tornare sul palco per la data che terranno nella terra di lei e in quella d’adozione di lui, dal momento che è da anni a trovarsi al capoluogo emiliano. Il Concerto avrà inizio a cominciare dalle ore 21, ma l’ingresso allo Stadio è consentito già a cominciare dalle ore 16,30 al termine del soundcheck al quale hanno ...

Laura Pausini ed Elisa/ Lite per il Re Leone : 'Seconda scelta? Non me ne vergogno' : Laura Pausini ed Elisa, Lite e polemiche social per il Re Leone, ecco la risposta della Toffoli: 'Seconda scelta? Non me ne vergogno'

Laura Pausini : “Io l’ho rifiutato”. Scoppia la polemica - Elisa le risponde : “Anche se fossi la seconda scelta non mi vergogno” : Una polemica social nata e finita tutta in una sera ha contrapposto Laura Pausini a Elisa. Il motivo del contendere è il nuovo attesissimo film Disney del Re Leone che uscirà il 21 agosto nei cinema e che vede proprio Elisa dare la propria voce al personaggio di Nala (è Marco Mengoni invece a fare Simba). La notizia non è stata accolta con favore dai fan della Pausini, che avrebbero preferito che quel ruolo venisse assegnato alla propria ...

Che spocchia infinita! Laura Pausini e la frecciatina a Elisa : Il pregio e il difetto di Laura Pausini è la sua “spontaneità”. Quella che continua a infilarla in situazioni di un certo imbarazzo spaccando puntualmente il web tra colpevolisti e innocentisti. L’ultima perla l’ha riservata ad Instagram, dove un fan le ha chiesto perché la Disney, accanto a Marco Mengoni, non avesse scelto lei come voce femminile per la colonna sonora del suo nuovo kolossal che ha trasformato il cartoon in un film ...

Elisa e Laura Pausini - la Toffoli interviene dopo la polemica : lo sfogo su Instagram : Elisa e Laura Pausini, la polemica nata sul film tratto da Il Re Leone Oggi è esplosa una polemica intorno a Elisa e Laura Pausini. Tutto è cominciato dopo alcune dichiarazioni della Pausini in merito al film tratto da Il Re Leone. La cantante infatti ha rivelato di aver rifiutato di essere la voce della […] L'articolo Elisa e Laura Pausini, la Toffoli interviene dopo la polemica: lo sfogo su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Laura Pausini rivela il suo "no" a Il Re Leone e i fan di Elisa insorgono - : Serena Granato Laura Pausini è tornata al centro del gossip, per essersi rifiutata di doppiare Il re Leone Il Re Leone uscirà nelle sale cinematografiche italiane il possimo 21 agosto e, intanto, sembra che non si parli d'altro. Dopo la notizia che vede la cantautrice Elisa ufficialmente ingaggiata nel cast dell'atteso film, un utente ha scritto a Laura Pausini, chiedendole se figurasse tra le voci ufficializzate per il nuovo remake ...