L’artista Holly Herndon | “Il laptop è lo strumento più intimo che ci sia”

(Di venerdì 19 luglio 2019)è una delle artiste più evolute che riesce a unire musica ed esplorazione tecnologica avanguardista. Il terzo album, Proto, è stato creato in collaborazione con la sua Ai bambina, Spawn, che hanno cresciuto e allenato. Tante voci, ma anche tanta tecnologia e processi complessi per arrivare ad un risultato credibile. Proto fa riferimento a ciò chechiama protocol era, dove emergono rapidamente battaglie ideologiche sul futuro dei protocolli di intelligenza artificiale, protocolli internet centralizzati e decentralizzati e protocolli personali. Il suo percorso musicale è alla continua ricerca di risposte ai problemi che la società digitalizzata e connessa crea. Non a caso è anche uno dei nomi di punta del Sónar festival di Barcellona e della relativa sezione Sonar Plus D. L’abbiamo intervistata cercando di farci spiegare alcuni punti salienti della sua crescita ...

