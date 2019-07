L' allarme della Cgil | I 40enni di oggi con un lavoro saltuario andranno in pensione

Il caldo aumenta la mortalità - l’allarme del Ministero della Salute : attenzione ai sintomi legati a cuore e polmoni : Il caldo estremo peggiora i sintomi di diverse malattie e aumenta in media del 20% la mortalità per ogni tipo di causa. A mettere in guardia è il Ministero della Salute, che ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla Salute. Le elevate temperature aumentano la disidratazione e la dilatazione dei vasi sanguigni, con una serie di conseguenze su tutto il corpo. In persone sane, ricorda il documento, ...

(In)Sicurezza stradale - l'allarme della Polizia : +7% di incidenti mortali : Pina Francone Il capo della Polizia Franco Gabrielli lancia l'allarme sugli incidenti stradali e annuncia sanzioni più severe per chi usa il cellulare al volante "Se si dovesse consolidare di oltre un 7% la cifra degli incidenti mortali nel 2019, questo sarebbe un chiaro campanello di allerta. Un dato sul quale riflettere e su cui lavorare" Tag: incidenti stradali ...

Rischio salmonella - ritirato salame dai supermercati : l’allarme del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo, in via precauzionale, di Bocconcini di salame, marchio Azzocchi Roberto. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è indicato con il codice 26 LSS, data di scadenza 12/11/2019. Si tratta di unità di vendita da 200 grammi conservati sottovuoto. Il ritiro è stato avviato per possibile Rischio microbiologico, a causa della presenza di salmonella risultata a seguito di specifici controlli. ...

Zona industriale Modica-Pozzallo senz'acqua - allarme della Cna : La mancanza di acqua nell'area industriale Modica-Pozzallo, danneggia le imprese, intervento della Cna che sollecita l'Irsap

Allerta Meteo della protezione civile per il weekend - allarme per Sabato 13 Luglio al Centro/Sud : “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Onu - allarme Venezuela : «Gli squadroni della morte fanno ?giustizia? per Maduro» : Migliaia di omicidi extragiudiziali e altrettante scene del crimine manipolate ad arte per camuffare vere e proprie esecuzioni di Stato in colluttazioni mai avvenute. Le Nazioni Unite lanciano da...

Allerta Meteo della protezione civile : forti piogge e temporali in arrivo al Nord - allarme arancione a Bolzano : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tende ad erodere il bordo dell’area di bassa pressione di origine Nord-africana che da giorni investe l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori alpini, con attività temporalesca localmente intensa, specie sui settori alpini orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo - allarme per l’albicocca della valle del Santerno dopo il meteo estremo delle ultime settimane : L’albicocca della valle del Santerno e’ in pericolo. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Bologna: “dopo la grandinata del 2017 e la gelata del 2018, quest’anno, anche a causa di un mese di maggio davvero infausto, rischia di essere l’ennesimo anno di prezzi non all’altezza”. Gia’ il trend degli ettari coltivati ad albicocco nella vallata del Santerno “e’ preoccupante: dai ...

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (3) : (AdnKronos) - La popolazione considerata a rischio comprende gli anziani, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose, le persone non autosufficienti, chi ha patologie renali e chi è sottoposto a trattamenti farmacologici. Il disagio climatico viene valutato

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (2) : (AdnKronos) - “E’ un servizio che affiniamo di anno in anno – spiega Lanzarin - e che comprende sia iniziative di tipo prettamente sanitario, come una diversa lettura dei dispatch che arrivano ai Pronto Soccorso per valutare attentamente se la richiesta di aiuto sia legata a un disagio climatico, ma

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Il Protocollo Operativo speciale per affrontare gli aspetti sanitari dell’ondata di Caldo che ha iniziato a interessare il Veneto è attivo e funzionante su tutto il territorio. Nei Pronto Soccorso stiamo registrando un po’ ovunque un aumento degli accessi causati da p

Meteo - Caldo africano : “allarme rosso” in numerose città oggi e domani - l’ELENCO del Ministero della Salute : Tra oggi e domani il picco previsto dell’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna oggi 7 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello ...

allarme della Corte dei Conti : «Rischi gravi da taglio choc delle tasse» : «Dai dati contabili emerge con chiarezza la grave situazione di indebitamento che grava sul nostro Paese, indebitamento che ha origini lontane e che, nella sostanza, Continua a crescere»....