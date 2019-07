L’Algeria vince la Coppa d’Africa | battuto il Senegal in finale | decide l’acuto di

sportfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) Secondo successo per le ‘Volpi del Deserto’ nella competizione, dopo quella del 1990 vinta contro la Nigeria Secondo successo ind’Africa per l’Algeria, che torna are l’ambito trofeo a distanza di 19 anni dall’ultima volta. Nel 1990 il trionfo contro la Nigeria, questa sera quello contro ilfirmato Bounedjah, abile a sbloccare il risultato dopo due minuti con una rete difesa poi fino al novantesimo dalle ‘Volpi del Deserto’. Niente da fare invece per la selezione di Aliou Cisse, costretta a cedere nonostante l’ottima prestazione fornita nelladel Cairo. Continua la maledizione per i ‘Leoni della Teranga’, incapaci anche questa volta dire lad’Africa, chiudendo al secondo posto come nel 2002.L'articolo L’Algerialad’Africa,ilin ...

