L’affare Griezmann finisce in tribunale | l’Atletico Madrid pronto a denunciare il

(Di venerdì 19 luglio 2019) L’Atleticoil Barcellona per l’acquisto di Neymar: il club rosso-bianco chiede il pagamento di 80 milioni mancanti dalla clausola Dalla Spagna ne sono sicuri: l’Alteticoil Barcellona! Secondo l’agenzia di stampa LaPresse, il club madrileno chiederebbe il pagamento di 80 milioni in più rispetto ai 120 della clausola pagati dal Barcellona per acquistare Antoine. Il motivo? La clausola scendeva da 200 a 120 milioni il primo luglio, ma secondo l’Atleticole parti si sarebbero accordati prima di tale data. Dunque mancano 80 milioni all’appello. Il caso rischia seriamente di finire in!L'articolo L’affarein: l’Atleticoil Barcellona, mancano 80 milioni SPORTFAIR.

