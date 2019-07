“Lady Gaga e Bradley Cooper convivono” | la verità | i due sarebbero solo amici

gossip.fanpage

(Di venerdì 19 luglio 2019) Cosa c'è di verso nello scoop che sta rimbalzando sui media, sulla presunta convivenza tra la popstar e l'attore e regista. Nulla, pare: secondo il sito di debunking Gossip Cop, i due nonsentimentalmente legati. Intanto, sono ottimi i rapporti trae Irina Shayk, tanto da condividere la custodia della figlia.

