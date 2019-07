Lady Diana | un bimbo di 4 anni afferma di essere la sua reincarnazione | spuntano le prove

Lady Diana : Un bimbo di 4 anni sostiene di essere la sua reincarnazione : Billy Campbell sostiene di essere la reincarnazione di Lady Diana Billy Campbell, figlio del celebre conduttore australiano David Campbell sostiene di essere la reincarnazione di Lady Diana, morta in un incidente stradale il 31 agosto del 1997. Quando parliamo di reincarnazione, si intende la rinascita dell’anima, o dello spirito di un individuo, in un altro corpo fisico, […] L'articolo Lady Diana: Un bimbo di 4 anni ...

La reincarnazione... ero una principessa - poi l’incidente! Bimbo di 4 anni sa tutto della vita di Lady Diana : Il bambino è il figlio del celebre conduttore australiano David Campbell che, insieme alla moglie Lisa, ha raccontato la vicenda ai giornali, spiegando che il piccolo è stato sottoposto anche ad una serie di test per verificare quanto sostiene. Il 31 agosto saranno 22 anni che Lady Diana non c’è più, rimasta vittima di quel drammatico incidente della notte di Parigi. Ogni giorno però la sua storia si arricchisce di particolari inquietanti, di ...

Bimbo di 4 anni sostiene di essere la reincarnazione di Lady Diana : il caso che sta facendo il giro del mondo : Ha soli 4 anni ed è certo di aver vissuto un’altra vita prima di questa. Ma non una vita qualsiasi: fino al 1997 era Lady Diana. Il bambino in questione è il figlio di un noto conduttore australiano, David Campbell, il quale, con la moglie Lisa, ha raccontato la storia ai giornali, precisando anche che Billy – questo il nome del piccolo – è stato sottoposto a diversi test per verificare l’attendibilità dei suoi racconti. ...

Lady Diana insofferente anche per la sua altezza - : Carlo Lanna Una passione per il ballo mai sopita quella di Lady Diana ma impossibile da coltivare a causa del matrimonio con Carlo e per i suoi terribili complessi per qualche centimetro di troppo Icona di moda e di stile, eppure Lady Diana era una persona tremendamente triste e infelice, una principessa che aveva tutto ma al tempo stesso era insoddisfatta dalla vita. Legata al Principe Carlo in un matrimonio dal triste destino, ...

“Sei solo un’indossatrice”. Nuove rivelazioni su Lady Diana. Ecco di cosa la accusava la Famiglia Reale : A pochi giorni dall’anniversario della morte di Lady D, non si placano le polemiche e le indiscrezioni sulla sua figura. Pochi giorni fa vi avevamo raccontato di un episodio strano, inquietante, che aveva come protagonista lei e il suo futuro marito Carlo. L’erede aveva fatto fermare infatti il treno, su cui erano a bordo, su un binario morto. Aveva chiamato un ginecologo e obbligato Diana ad essere visitata per avere certezza della sua ...

Harry ti presento Sally : Billy Crystal ricorda Lady Diana alla Premiere del film : Harry ti presento Sally a 30 anni dall’uscita al cinema del film, Billy Crystal ricorda il giorno della Premiere con la partecipazione di Lady Diana. Harry ti presento Sally festeggia 30 anni e per l’occasione gli attori protagonisti del film sentimentale, hanno rivelato alcuni segreti sull’indimenticabile commedia. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoHarry ti presento Sally: Billy Crystal ...

Lady Diana - con Carlo una notte intera su un binario morto e l’intervento di un ginecologo. Nuove rivelazioni sulla principessa : Sono passati quasi ventitré anni, ma la vicenda di Lady Diana ancora non conosce la parola fine. Anzi, tutt’altro. Ad intervalli di tempo regolari, infatti, emergono nuovi dettagli, nuovi racconti inediti, Nuove prospettive. Era il 31 agosto del 1997, quando la bella principessa perse la vita. Aveva appena 36 anni la sera in cui, nel tunnel Pont de l’Alma di Parigi, insieme a Dodi Al Fayed, il compagno dopo la separazione da Carlo, rimase ...

Il battesimo del royal baby tra omaggi a Lady Diana e polemiche : Lo scorso 6 luglio il royal baby Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan, è stato battezzato e la cerimonia privata verrà ricordata per tre particolarità che non potevano passare inosservate e che rappresentano un omaggio a Lady Diana. Il royal baby Archie è stato battezzato nella cappella privata del Castello di Windsor lo scorso 6 luglio. La cerimonia si è svolta nel più assoluto riserbo, come desideravano Harry e Meghan. Ai ...

Meghan e Harry ricordano Lady Diana nella foto ufficiale per il battesimo di Archie : Non c’è occasione in cui Harry e William non ricordino la madre Lady Diana, scomparsa prematuramente in un incidente d’auto nella notte del 31 agosto 1997. E anche nella foto ufficiale che Meghan e Harry hanno rilasciato per il battesimo di Archie, l’omaggio alla Principessa Triste è evidente.Nel quadretto familiare ritratto nel salotto del Castello di Windsor, infatti, oltre a comparire naturalmente Meghan e ...

Battesimo di Archie. L’omaggio di Harry e Meghan a Lady Diana : Tutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i ...

Una settimana senza nome! I genitori di Lady Diana volevano un maschio : Per tutti è la principessa del popolo. E per tutti Lady Diana sarà sempre questa. Un destino crudele che ne spezzò la vita 22 anni fa non ha cancellato il ricordo capace di amare il suo popolo oltre ogni immaginazione. Un’icona di forza e bellezza Lady Diana sempre al centro del dibattito e di cui non si conosce ancora tutto.\\ Ma in pochi, forse, conoscono le vicende della sposa dell’erede al trono prima che diventasse tale. La Principessa di ...

Kate Middleton - un'amica di Lady Diana afferma : 'Le due sarebbero andate d'accordo' : Lady Colin (69 anni), una delle migliori amiche di Lady Diana, ha usato il termine "ecstatic" (paradisiaco) per descrivere gli ipotetici rapporti tra Lady D e Meghan Markle. Secondo quanto affermato dall'aristocratica, in realtà, i rapporti tra le due non sarebbero stati così "ecstatic". La nobildonna ha spiegato come suocera e nuora sarebbero state troppo simili caratterialmente per andare d'accordo. Ben altra considerazione ha avuto la ...

Kevin Costner/ "Lady Diana avrebbe dovuto girare il sequel di Guardia del corpo" : Lady Diana avrebbe dovuto recitare in Guardia del Corpo 2, le dichiarazioni inedite di Kevin Costner rilasciate a People.

Lady Diana oggi avrebbe 58 anni : il gesto ‘segreto’ di Harry per la sua mamma : Primo luglio 2019: oggi Lady Diana compirebbe 58 anni. La “principessa triste”, deceduta in un tremendo incidente stradale a Parigi, era nata nel 1961 a Sandringham, Regno Unito. Chissà come avrebbe festeggiato il suo compleanno. Probabilmente in questa giornata di festa avrebbe approfittato per trascorrere del tempo con il piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle nato il 6 maggio scorso, e ovviamente anche con gli altri suoi nipotini, ...