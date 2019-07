La trattativa Lega-Russia è andata avanti?

wired

(Di venerdì 19 luglio 2019) Gianluca Savoini è indagato per corruzione internazionale nell’ambito dell’inchiesta sui fondi neri alla(foto: Stefano Cavicchi / Lapresse) Sono passati otto giorni da quando il sito di news americano Buzz ha pubblicato un articolo su una presuntatra tre uomini italiani e tre russi per finanziare in maniera segreta e illegittima latramite una vendita di carburante. Da allora, sono emersi ogni giorno nuovi elementi. Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera oggi scrive che la sera prima dell’incontro al Metropolitan hotel, in cui si sarebbe parlato di questi fondi neri, Matteo Salvini è andato a cena al ristorante Rusky a Mosca con il suo consigliere Gianluca Savoini, che è indagato sul caso, il presidente di ConfindustriaErnesto Ferlenghi, il direttore di ConfindustriaLuca Picasso e il suo consigliere strategico Claudio ...

espressonline : ?? Dopo l'incontro al Metropol di Mosca la trattativa di Gianluca Savoini per finanziare il partito è andata avanti… - espressonline : ?? La trattativa per finanziare la Lega con soldi russi non è finita il 18 ottobre 2018. L'inchiesta esclusiva di… - espressonline : La trattativa Lega-Russia: ecco le carte segrete. L'inchiesta integrale di @giovannitizian e @stefanovergine sull'E… -