La telenovela Griezmann continua | l’Atletico Madrid avrebbe denunciato il Barcellona

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sembra non voler mollare la presa l’Atleticoriguardo la questioneed il suo passaggio al. Dopo il comunicato susseguente all’ufficializzazione del francese in Catalogna, in cui i colchoneros sostengono che calciatore e blaugrana si siano accordati prima del 1 luglio, data in cui la clausola scendeva da 200 a 120 milioni, il club biancorossopresentato una denuncia ufficiale presso la Liga spagnola nei confronti della società catalana. .L'articolo La, l’AtleticoilCalcioWeb.

CalcioWeb : La telenovela #Griezmann continua, l'#AtleticoMadrid avrebbe denunciato il #Barcellona - 107DELPIERISTA : Finita la telenovela del numero di #Griezmann , il francese al #Barcellona ( ci giocherà? Nel frattempo la querelle… - CalcioNews24 : Griezmann Barcellona, alla fine della telenovela sono tutti felici -