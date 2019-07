La serie Netflix di The Witcher sarà uno show per adulti con molti mostri

Il trailer di Unbelievable su Netflix - un vero caso di stupri seriali diventa una serie tv : Dopo un'estate di grandi uscite arriverà anche Unbelievable su Netflix: la nuova serie, un format prodotto da CBS Studios in arrivo sulla piattaforma streaming, è un racconto ispirato a fatti realmente accaduti negli Stati Uniti ed è una storia di traumi profondi ma anche di resilienza e fiducia nella capacità di recupero. La serie si ispira ai fatti raccontati nell'articolo vincitore del premio Pulitzer "Un'incredibile storia di stupri", ...

Calendario serie Tv in Italia 2019 - Unbelievable su Netflix dal 13 settembre : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

E la spada d'argento? La serie Netflix di The Witcher mostra finalmente l'iconica arma : Le ultime immagini della serie Netflix di The Witcher erano incentrate su Rutilia, o almeno questo è quello che tutti pensavano a prima vista. A quanto pare, però, nell'immagine c'era un dettaglio interessante che in molti non hanno visto, fino a quando lo showrunner della serie non ha esortato i fan a dare un'occhiata più da vicino al debutto di Rutilia. Nell'immagine, infatti, sembra proprio spuntare un pomo di una seconda spada, che ...

«Luna Nera» : cosa sappiamo della nuova serie italiana di Netflix : Luna NeraLuna NeraLuna NeraLuna NeraLe riprese, realizzate fra gli studi di Cinecittà e Canale Monterano, fra il castello di Montecalvello e il Parco degli Acquedotti, si sono appena concluse. Dopo la delicata fase di post-produzione Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, sarà finalmente pronta e disponibile sulla piattaforma nei primi mesi del 2020. Si tratta di un fantasy, di un dramma in costume con protagonista la giovane ...

Bridgerton - il cast della serie targata Shondaland per Netflix : La prima serie per Netflix targata Shondaland, ossia prodotta dalla casa di produzione fondata dalla regina degli show americani Shonda Rhimes si intitola Bridgerton, ha svelato il cast e arriverà sulla piattaforma in streaming nel 2020. Bridgerton, anticipazioni trama Bridgerton è una serie ispirata all’omonimo libro della scrittrice Julia Quinn e racconta il mondo dell’alta società di Regency London: dalle scintillanti sale da ...

Netflix - 10 serie migliori di «Stranger Things» : Nella (probabilmente infinita) guerra tra le piattaforme streaming, Netflix risulta al momento in posizione predominante, grazie a Stranger Things che ha appena fatto un record storico e con un’altra uscita imminente, La Casa di Carta 3, che promette bene: forse non batterà la serie collega, ma di certo è attesa da molti. Eppure, secondo alcuni, Stranger Things non è la serie migliore di Netflix, pur avendo conquistato un ...

Diamo un primo sguardo a Rutilia - il cavallo di Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher : L'attesa serie Netflix di The Witcher è attesa per l'uscita entro la fine dell'anno, e mentre l'attesa si protrae ci giungono dal set alcuni scatti di Rutilia con in sella il suo padrone, Geralt di Rivia naturalmente.Il colpo d'occhio, bisogna dirlo, è soddisfacente. Rutilia è proposta in maniera molto fedele ai libri, e allo stesso modo anche la figura di Geralt, interpretata dal possente Henry Cavill, si mostra convincente in sella alla ...

Emmy 2019 le nomination : HBO supera Netflix - Game of Thrones la serie con più nomination di sempre : Sono state annunciate oggi, 16 luglio, le nomination agli Emmy Awards 2019 i premi della tv americana. Ad introdurre le categorie principali in un evento trasmesso in live streaming anche su YouTube sono stati Ken Jeong e D'Arcy Carden che sfoggiando tutta la loro capacità comica hanno trasformato le nomination in uno show.Tra le sorprese spicca l'inserimento tra le commedie di Schitt's Creek elogiato dalla critica americana ma inedito in ...

Jinn - le polemiche per la nuova serie fantasy araba di Netflix : Sono esseri magici intermediari tra il nostro mondo e quello superiore, hanno un volto benevolo e protettivo ma possono essere anche maligni e pericolosi sonon i Jinn e con questo nome arriva la serie fantasy di produzione araba in streaming su Netflix online dal 13 giugno. La produzione destinata al popolo dei giovani è particolare perché appunto è prodotta ad Amman, Giordania, ed è culturalmente legata al mondo arabo anche per quanto riguarda ...

Netflix ha eliminato dalla serie “Tredici” la scena in cui veniva mostrato un suicidio : Netflix ha deciso di eliminare dalla serie tv 13 Reasons Why (intitolata in italiano Tredici) una scena che mostra il suicidio di un’adolescente. La scena, che si trova nella prima stagione della serie e mostra il personaggio di Hannah Baker tagliarsi le

Luna Nera - la nuova serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Luna Nera - fine riprese serie italiana Netflix : anticipazioni - trama - cast : Sono appena terminate a Cinecittà le riprese di Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, che sarà disponibile da inizio 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La fiction Fandango racconta di Ade, una levatrice di 16 anni che, nell'Italia del XVII secolo, in seguito alla morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è ...