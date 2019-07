La Roma lancia il suo token | partnership con Socios

Futuro Zaniolo : Juve - Tottenham o Roma? I bookie si sbilanciano : Una pista calda per il calciomercato riguarda sicuramente il Futuro del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, il calciatore giallorosso è reduce da una stagione molto importante e per questo ha attirato le attenzioni dei più importanti club in Italia e non solo. La Juventus rimane in agguato per assicurarsi le prestazione del calciatore ma secondo le scommesse è il Tottenham la squadra nettamente in vantaggio, pronta un’offerta ...

Roma : Conte vede Raggi - 'tutti devono contribuire a rilanciarla e valorizzarla' : Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Quest’oggi ho avuto un lungo incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Non era il primo e non sarà l’ultimo perché il governo è pienamente consapevole che Roma è la capitale di tutti gli italiani e tutti, i governanti per primi, debbono contribuire a rilanciarla e a

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa,...

"Non sono contro Berlusconi ma voglio costruire il futuro" - Toti lancia da Roma "L'Italia in Crescita" : Il coordinatore di Forza Italia e governatore di Liguria: "Nessuno dica che Toti è contro Berlusconi. Quello che chiedo è di costruire la terza Repubblica. Dobbiamo tornare a essere un grande movimento di popolo"

Sea Eye - la Alan Kurdi soccorre 65 migranti e lancia l'allarme verso Malta e Roma : La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-Eye ha soccorso a salvato questa mattina 65 migranti al largo della Libia, e adesso attende una risposta dalle autorità marittime di Malta, Roma e Tripoli, a cui ha lanciato un appello per la presa in carico dei migranti. Leggi anche: "Non pensino di fare que

La Roma rilancia per Veretout. L’offerta del Napoli al francese è più bassa : Dopo aver incassato il no da Barella, la Roma torna all’attacco per Veretout. Il Messaggero parla di un’offerta del club giallorosso al francese di 2,7 milioni a stagione più uno di bonus al raggiungimento della Champions. In pratica, se nei prossimi cinque anni i giallorossi dovessero chiudere sempre il campionato tra le prime quattro, Veretout incasserebbe 5 milioni. La proposta della Roma è superiore a quella del Napoli. Il club ...

Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale - che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma” : Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale, che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Insieme contro l’abbandono e per un’adozione responsabile. anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Questa ...

Roma - Salvini lancia offensiva : pronti a un programma alternativo : Salvini lancia offensiva: pronti a un programma alternativo. A Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni

Tremiti nel mirino dei piRomani - il sindaco lancia l'allarme : Maria Girardi Tra gli isolani, memori di quanto accaduto nel luglio del 2017, si è scatenato il panico Si è scatenato il panico tra gli isolani delle Tremiti. Dalla scorsa notte infatti una serie di focolai, tutti fortunatamente tenuti sotto controllo, stanno interessando il bosco dell'Isola di San Domino. Si tratta di piccoli incendi in sequenza, una decina e anche più, quasi certamente di origine dolosa e appiccati da qualche ...

Roma - neonata di 3 mesi trovata morta in casa. Allarme lanciato dai genitori : Una neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa in via Muzio Scevola, a Roma. A dare l’Allarme sono stati i genitori, una coppia originaria del Bangladesh, che hanno prima chiamato i soccorsi e poi dichiarato agli agenti di polizia di aver trovato la bimba nel letto priva di sensi. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia scientifica e il medico legale che stanno svolgendo gli accertamenti per stabilire le cause della ...

Roma - presentata la campagna abbonamenti 2019-2020 : lanciata la tessera digitale [DETTAGLI] : “E’ qui che vive la mia passione”. Con questo slogan l’As Roma ha lanciato oggi ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 con la novità dell’abbonamento digitale. Attraverso un’app dedicata i tifosi potranno infatti attivare e gestire la propria tessera per le partite casalinghe direttamente sul proprio smartphone. Diversi i vantaggi pubblicizzati dalla società, fra cui la ...

Milan - Romagnoli lancia messaggi sui social : il capitano rossonero fa chiarezza sul suo futuro [FOTO] : Il difensore del Milan ha commentato su Instagram l’esito della stagione, salutando la squadra e dandogli appuntamento a luglio Alessio Romagnoli ingoia il boccone amaro per la mancata qualificazione in Champions League e riparte dalla prossima stagione, confermando di voler rimanere in rossonero. Il capitano della formazione guidata da Gattuso ha incassato il duro colpo arrivato ieri sera, concentrandosi immediatamente sul ...

“Grazie Daniè” – Brusco lancia un’instant song per l’addio di De Rossi alla Roma [VIDEO] : Grazie Daniè, Brusco lancia l’inno per l’addio di De Rossi alla Roma ‘Grazie Daniè‘ è il titolo dell’instant song lanciata venerdì 24 maggio su YouTube dal cantante Romano Brusco. Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, è uno degli artisti storici del reggae italiano ma anche un grande tifoso giallorosso. ‘Grazie Daniè’ é una canzone d’amore. Quell’amore viscerale e ...