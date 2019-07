La Grande Storia | stasera la Guerra Fredda su Rai3

La campagna di Gears 5 sarà la più Grande nella storia del franchise : Gears 5 uscirà tra poco meno di due mesi e, a giudicare da quello che The Coalition ha detto, sarà un gioco davvero grande.In una nuova intervista con Game Informer, il multiplayer design director di The Coalition, Ryan Cleven, ha parlato di Gears 5 e di quello che offrirà. Secondo Cleven, Gears 5 vanterà le più grandi offerte che la serie abbia mai avuto, non solo con la campagna, ma anche con il multiplayer e il PvE."Gears 5 è il più grande ...

Un piccolo passo per l’uomo - una Grande Storia per il cinema : ecco tutti i migliori film alla scoperta della luna : Alcuni passi sono più importanti di altri. Questo lo sappiamo bene, soprattutto grazie a quel 20 luglio di 50 anni fa, in cui l’uomo posò per la prima volta piede sull’affascinante suolo lunare. Satellite, riferimento, ha ispirato e continua ad ispirare artisti, innamorati e, non ultimo…il cinema. In occasione di questo anniversario importante, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di dedicare il mese di luglio alla luna, ...

Quel "piccolo Grande passo" che cambiò la Storia dell'umanità : Fu davvero un grande passo per l'umanità, Quel piccolo passo compiuto da Neil Armstrong 50 anni fa sulla polverosa superficie lunare. Quel passo ha rappresentato infatti il compimento di un percorso che ha avuto il merito di aprire al mondo le porte non solo della Luna, ma dell'Universo intero, fino ai confini più estremi. Prima di Quello sbarco, lo spazio era solo un campo di battaglia sul quale le due principali potenze di allora, gli ...

20 Luglio 1969 - Sbarco sulla Luna : l’Apollo 11 “il più Grande progetto non militare della storia della civiltà umana” : Tra l’agosto 1958 e il Luglio 1969, Stati Uniti ed Unione Sovietica eseguirono ben 73 missioni Lunari di cui 41 fallirono: la missione Apollo 11 fu la prima a tagliare il traguardo: il lancio avvenne il 16 Luglio 1969 dal Centro di Cape Canaveral, l’alLunaggio il 20 Luglio alle 22:56 (ora di Houston, ore 02:56 UTC del 21 Luglio) e il ritorno sulla Terra il 24 Luglio. Fu il razzo Saturn V – 3000 tonnellate, alto 110,6 metri, con ...

Il 20 luglio 1969 lo Sbarco sulla Luna - il “piccolo Grande passo” che cambiò la storia [GALLERY] : Il 20 luglio 1969 il mondo seguiva col fiato sospeso la missione Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul suolo Lunare. In ...

Benevento - Pierluigi Pardo : “Pippo Inzaghi? Un Grande della storia del calcio” : “E’ un lavoro bellissimo e sono felice di raccontarlo. Ci vuole tanta passione, si racconta una cosa bella anche se la carichiamo di serietà e di significati eccessivi. Ma alla fine parliamo di pallone, di cose che non cambiano la vita alle persone”. Così Pierluigi Pardo ospite al Benevento cinema e televisione racconta il suo lavoro. Il giornalista sportivo non si risparmia a chi gli chiede come sarà il campionato del ...

"Per me l’Italia è diventata un Grande cimitero. La storia di Giuseppe mi ha segnata" : “Sono andata dal mio direttore, Stefano Coletta, a spiegargli che per me l’Italia è diventata un grande cimitero”. Federica Sciarelli racconta a La Repubblica il suo momento di sconforto, quando ha pensato di lasciare Chi l’ha Visto?:“Gli altri ricordano una gelateria, un panorama, per me ogni luogo rappresenta un caso da risolvere, un corpo ritrovato. Stavo male. Poi quest’anno la storia di Giuseppe, ...

Tour de France 2019 - si comincia da Bruxelles! Tutte le partenze dall’estero della storia della Grande Boucle : Il Tour de France 2019 prenderà il via domani da Bruxelles, che ospiterà per la seconda volta la Grande Partenza, dopo quella del 1958. La capitale del Belgio è stata scelta per onorare il 50° anniversario dalla prima vittoria della maglia gialla del mitico Eddy Merckx. Nelle 105 edizioni fino ad ora disputate, il Belgio aveva ospitato complessivamente quattro volte la partenza del Tour. Infatti oltre a quella già citata nel 1958, ci sono state ...

Stromboli - la Grande eruzione del 1930 : l’evento più violento e distruttivo della sua storia [FOTO] : L’eruzione dell’11 settembre del 1930 risulta l’evento più violento e distruttivo nella storia registrata dell’attività del vulcano Stromboli, che da ieri pomeriggio tiene tutti con il fiato sospeso dopo le violente esplosioni che hanno ucciso una persona e costretto i turisti ad abbandonare l’isola in fretta e furia e in preda al panico. Nel 1930, non ci fu un apparente segnale di quanto stava per avvenire, ad eccezione di maggiori emissioni di ...

Riuscirà Project Scarlett a offrire davvero il più Grande salto generazionale nella storia di Xbox? - articolo : Dopo una presentazione interessante e ben coreografata di Xbox One X nel 2016, tutti speravano che Microsoft potesse ripetersi con il cruciale reveal di Project Scarlett all'E3 di quest'anno. Alcuni nuovi dettagli sono stati svelati, effettivamente, assieme a proclami altisonanti e ad altri indizi sul futuro del brand. Qualcosa però non ha funzionato nella strategia comunicativa del colosso di Redmond, e molti si interrogano ancora su quali ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli parla di Ambra : "Se riuscirà ad avere la forza che io - questa storia avrà un lieto fine" : Kikò Nalli, ripresa la sua attività di hair-stylist ad alcune settimane dalla fine dell'esperienza televisiva come concorrente del Grande Fratello 16, è tornato a parlare del rapporto con una delle ex-coinquiline, Ambra Lombardo, che ha iniziato a frequentare anche lontano dalle telecamere del programma di Canale 5. L'interesse reciproco dei due, scoppiato già durante la permanenza forzata nella casa di Cinecittà, aveva fatto storcere il naso ...

Stasera in TV Rai/ Programmi 28 giugno : "Una coppia modello" e la "Grande Storia" : Stasera in TV Rai: cosa andrà in onda oggi, venerdì 28 giugno 2019? Film, la 'Grande Storia' e lo sport su Rai2, tutti i Programmi.

Le americane nel calcio hanno una Grande storia : La storia della fortissima nazionale femminile statunitense, di come sia riuscita a superare gli uomini e si sia opposta a indifferenza e discriminazioni, vincendo sempre

Tour de France 2019 - tutte le maglie della Grande Boucle. La Maglia Gialla è la regina della Terra. Verde - bianca e a pois tra colori e storia : Il rapporto tra il Tour de France e le sue maglie è fatto di tradizione. Una storia che ormai dal 1975, anno dell’inserimento della Maglia bianca e quella a pois, si ripete ogni anno regalando emozioni forti a tutti gli appassionati. La lotta alla Maglia Gialla, da sempre simbolo del primato, infuocherà la corsa in tutti i suoi aspetti. Un colore distintivo, che tutti i corridori sognano di indossare sin da bambini e che i tifosi puntano a ...