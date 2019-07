‘La Fagiané di Magrini’ | “Alaphilippe è il n 1 al mondo Vedo bene Uran sul Tourmalet

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 JULIAN ALAPHILIPPE PUO’ VINCERE IL TOUR DE FRANCE? Non credo possa vincerlo, anche se oggi è stato micidiale. In 15 anni di telecronache una cronometro così bella non l’avevo mai commentata. E’ stata davvero entusiasmante. Si parlava di quanto Alaphilippe avrebbe perso da Thomas, invece è stato proprio bravo. Io auspicavo che provasse a tenere botta sulle salite per vedere dove può arrivare e adesso farà così. Ho parlato con Bramati, loro puntano su Mas per la classifica, che oggi è andato forte. Alaphilippe non credo si sia preparato per lottare per la generale. Sta benissimo, ha una grande condizione, ma va detto che ...

