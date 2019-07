La donna che mangiava poesie

Cappotta in Porsche e scappa lasciando donna gravemente ferita dentro l'auto : Schianto alle quattro e mezza, quando le strade della Capitale sono ancora semi-deserte. Si è Cappottato al volante di una...

Giovane donna vuole che la figlia di soli 4 anni diventi una star - posta le sue foto sui social e spende 10 mila euro per vestirla e truccarla - le reazioni sul web sono terribili : Una donna di 29 anni Sammy Bushell in Gran Bretagna è nell’occhio del ciclone per voler a tutti i costi che sua figlia, che si chiama Hallie Mai, diventi una star sui social. La bambina ha solo quattro anni ed è costretta dalla madre a provare e riprovare vestiti e a passare ore e ore vicino a uno specchio per provare trucchi e parrucche. Il web sembra impazzito e nei confronti della Giovane madre sono partite denunce e ...

YouGov : Michelle Obama - donna più amata : 6.14 L'ex first lady americana Michelle Obama è la donna più ammirata del pianeta. Lo rivela l'ultimo sondaggio di YouGov che al primo posto,tra gli uomini, vede Bill Gates. Nella top 20 di YouGov, il presidente Trump è 14mo tra gli uomini (in salita di 2 posizioni), seguito da Papa Francesco al 15mo e preceduto, al 4° posto, dal presidente cinese Xi. Michelle Obama è seguita da Oprah Winfrey e Angelina Jolie al terzo posto. Solo 4a la ...

Belen è una donna che abbaglia - lo afferma il marito Stefano De Martino : Stefano De Martino, sempre più preso dalla moglie Belen, ormai tornati insieme più uniti che mai Stefano De Martino si gode la sua estate d’amore. Con Belen ha ritrovato armonia e passione e messo la primo posto la famiglia. Insieme alla showgirl argentina 34enne sarà protagonista anche in tv: in coppia condurranno la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale di Castrocaro, … Continue reading Belen è una donna che abbaglia, lo afferma ...

Lettera d'amore alla donna più bella mai apparsa sul Grande Schermo : Dopo 100 anni di cinema è giunto il momento di dire quale è stata la donna più bella mai apparsa sul Grande Schermo. Sharon Stone (si certo è tra le prime), Kim Basinger (certo potrebbe), Raquel Welch (perché No!). Ma la N°1, la più bella, la più amata, la più desiderata è La Signora in Rosso Kelly

Chi è Margaret Hamilton - la donna che rese possibile lo sbarco sulla Luna : Lo sbarco sulla Luna fu possibile grazie al coraggio e alla straordinaria forza di una donna: Margaret Hamilton. I suoi calcoli infatti consentirono agli astronauti di portare a termine la missione e mettere per la prima volta piede sulla Luna. Classe 1936, Margaret era una brillante informatica e divenne famosa per aver sviluppato il software che si trovava a bordo della navicella del programma Apollo. Per quasi cinquant’anni venne ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - i commenti dei colleghi vip : "L'uomo che tratta la donna così..." : Eros Ramazzotti interviene su Instagram per difendere l'ormai ex moglie Marica Pellegrinelli. I due, dopo dieci anni di matrimonio, hanno deciso di interrompere il loro rapporto in quanto la crisi, sostiene il cantante, durava ormai da tempo. In questi giorni il nome della bellissima modella è stato