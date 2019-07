La crisi non c' è più | ma Salvini vuole liberarsi di Toninelli e Trenta

Conte prova ad allontanare la crisi : non vivacchio - lavoro : Il premier: lavoro sui progetti, non sulle poltrone. Il Quirinale? Lo sento spesso, non è una notizia

Pierferdinando Casini - cosa sa sulla crisi : "Fossi in Salvini non ci scommetterei". Verso un buco nero : "Per questa vicenda il governo non cadrà". Si trasforma in oracolo, Pieferdinando Casini e in un'intervista al Quotidiano nazionale getta acqua sull'incendio scoppiato giovedì sera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Può darsi che il confronto sia vero, che il malessere sia reale, ma a mio avviso i

Di Maio : escludo ci possa essere una crisiSalvini : il problema? Non lui ma i no da M5s : Il leader M5s smorza i toni dopo il botta e risposta di ieri. La risposta a distanza dell'alleato Salvini: "Inaccettabili i blocchi dei ministri del Movimento, come Trenta e Toninelli". Il leghista Durigon: "Il contratto non basta più"

Matteo Salvini - ricostruzione di Franco Bechis : "Pensa alla crisi - ma ieri non era questo il suo obiettivo" : Viene giù tutto, anzi no. Questa la sintesi scelta da Franco Bechis per il titolo di apertura de Il Tempo di oggi, venerdì 19 luglio, e per il titolo del suo pezzo. Un commento in cui si ricostruisce il giorno più lungo, quello dello scontro violentissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, scontro

Una crisi seria di persone non serie : Se fossero persone serie, la situazione sarebbe seria. Se il contesto non fosse teatrale e carnevalesco, non dovremmo prenderla come una mascherata. Il Truce dice che i grillozzi hanno tradito gli elettori e governano a Bruxelles con Renzi, Berlusconi, Merkel e Macron. Giggino gli risponde che lui s

Venti di crisi tra Salvini e Di Maio. La situazione del governo è grave ma non è seria : Da Helsinki, dove si trova al forum dei ministri degli interni, Matteo Salvini avvisa che non parteciperà “al Consiglio dei ministri di domani” e neppure “al vertice sulle Autonomie”, un po' perché, a suo avviso, “non c'è nulla di eclatante”, ma soprattutto perché la “fiducia è rotta”. Eppure, aggiu

Matteo Salvini apre la crisi di governo? "Persa la fiducia personale - non vado al CdM" : La tensione cresce da mesi tra Lega e M5s ma oggi, giovedì 18 luglio, ha raggiunto livelli mai visti prima. Impensabili. Insostenibili. Si parte dalle parole di Matteo Salvini, il quale ha accusato i grillini di "aver tradito gli italiani" col voto per la Von der Leyen. Dunque l'aspra replica di Lui

Governo - prove di crisi | Salvini : "Domani non vado al Cdm e non tratto con l'Europa" | Di Maio : "Colpiti alle spalle" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Botte da orbi tra Di Maio e Salvini Ma la crisi non è vicina... Di' la tua : Salvini: "In Europa M5S con il Pd, tradito il voto degli italiani". E ancora: "La finestra elettorale è sempre aperta. L'unica strada sono le elezioni se prevalgono i no e cade il governo". Poi... Segui su affaritaliani.it

Governo : Boldrini - ‘crisi? non mi pare - M5S totalmente succubi Lega’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Aria di crisi? Vedendo i lavori sul dl sicurezza non mi pare proprio… I 5 Stelle sono totalmente annientati. Stanno muti terrorizzati di disturbare i membri del Governo della Lega”. Lo dice Laura Boldrini parlando con i cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Boldrini, ‘crisi? non mi pare, M5S totalmente succubi Lega’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come prepararsi ad affrontare una crisi : importante riuscire a percepire i segnali dell'arrivo di una crisi e sapere anche Come poterla governare, non solo sul lavoro

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge/ Svelati i motivi della crisi - e non solo - : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Svelati i motivi della crisi dei giorni scorsi: i due si consolano con un tatuaggio di coppia e la convivenza

Sant’Egidio : crisi non si risolve con la forza : Roma – Di fronte allo sgombero dell’ex scuola di via Cardinale Capraia, avviato la notte scorsa, la Comunita’ di Sant’Egidio lancia un appello perche’ non si ripetano piu’ scene come quelle a cui si e’ assistito nelle ultime ore. “Condannando ogni forma di violenza, si resta convinti che solo con il dialogo – e non con esibizioni di forza – si possano trovare soluzioni concordate e ...

Riforma Giustizia - Gratteri : “Dev’essere una rivoluzione. C’è tanta ipocrisia - chi ha potere non vuole essere controllato” : “La Riforma della Giustizia dev’essere una rivoluzione che, tenendo al centro la Costituzione, debba rendere ‘non conveniente’ delinquere”. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, davanti al pubblico di ‘Liguria D’Autore’ a Montemarcello (Ameglia, La Spezia), in dialogo con Peter Gomez e Gianluca Nuzzi, ha illustrato alcune delle modifiche che farebbe al sistema della Giustizia. Tra gli altri aspetti quello di ‘digitalizzare’ i ...