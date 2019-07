La casa di carta 3 al via ma già si lavora alla quarta stagione

tvzap.kataweb

(Di venerdì 19 luglio 2019) Torna Ladicon la terza, la serie spagnola da record è disponibile in streaming su Netflix che ha coprodotto la nuova annata dal 19 luglio, ma le avventure della banda guidate dal Professore (Alvaro Morte) non finiranno qui, è infatti già in cantiere la. La serie creata da Alex Pina e diretta da Jesùs Colmenar è lo show in lingua non inglese più visto su Netflix. E si vede l’appoggio del colosso dell’intrattenimento perché la nuovaha mezzi molto maggiori rispetto alle prime due. “Credo che – commenta Rio (l’attore Miguel Herran)presentazione milanese della nuovasenza spoilerare – abbiamo moltiplicato quelo che c’era nella prima serie anche grazie all’ingresso di Netflix. Certo non era prevista la terzaa cui si è pensato dopo il grande successo mondiale”. La ...

