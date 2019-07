Kosovo | il premier Haradinaj si dimette dopo essere stato convocato dal Tribunale de

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il primo ministro del, Ramush, si ha annunciato le proprie dimissioni. A forzare la decisione dell’ex capo militare dell’Esercito di Liberazione del(Uck), l’organizzazione paramilitare kosovaro-albanese che combatté contro le milizie serbe alla fine degli Anni 90, è stata la convocazione come sospettato inviatagli dalpenale internazionale de L’Aia che si occupa di crimini di guerra. “Ho ricevuto una chiamata dalspeciale, come sospettato. Mi èchiesto di presentarmi comeo come semplice cittadino del. Ho scelto la seconda opzione”, ha spiegatoai giornalisti. Non è la prima volta che Rambo, soprannome che si era conquidurante la guerra ingrazie alla fama di grande combattente che si era costruito sul campo di battaglia, finisce davanti ai giudici de L’Aja. La ...

