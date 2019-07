Kia XCeed si svela al pubblico nell’#XComing Summer Tour

Kia presenta la nuova XCeed con #XComing Summer Tour 2019 : Kia ha organizzato un Tour estivo per presentare in Italia la nuova XCeed che arriverà sul mercato a partire da settembre

Kia XCeed con le stelle mondiali del calcio : Da tempo partner ufficiale di FIFA World Cup e UEFA Europa League, Kia Motors ribadisce il suo impegno nel mondo del calcio anche a livello nazionale, come sponsor del match Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends di sabato 6 luglio a Cesena. Trasmesso in diretta in 9 Paesi, Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Canada, […] L'articolo Kia XCeed con le stelle mondiali del calcio sembra essere il primo su ...

Kia XCeed - il crossover furbo e contemporaneo. A cui Alfa Romeo dovrebbe guardare – FOTO : La differenza che passa tra “Moderno” e “Contemporaneo” nell’arte e nella storia diventa una questione di grandi ambizioni e pochi millimetri nell’auto dei gruppi, delle immense geometrie che stanno nascendo nel mercato mondiale. Quella degli sport utility è la migliore formula dell’auto contemporanea? L’ibrido oggi è il futuro anche se ormai sconta 20 anni di successi? Se l’Europa comanda nello stile, dove ...

XCeed - il suv Kia più sportivo che c’è : Presentata la Kia XCeedPresentata la Kia XCeedPresentata la Kia XCeedPresentata la Kia XCeedPresentata la Kia XCeedPresentata la Kia XCeedPresentata la Kia XCeedPresentata la Kia XCeedLa comodità di un Suv, il piacere di una sportiva. Da due aspirazioni apparentemente inconciliabili è nata la Kia XCeed, la quarta arrivata della casa automobilistica nella famiglia Ceed. Presentata a Francoforte, tecnicamente è un crossover sportivo 5 porte che ...

Kia XCeed 2019 : prezzo - specifiche e scheda tecnica. La presentazione : Kia XCeed 2019: prezzo, specifiche e scheda tecnica. La presentazione In arrivo per la fine del 2019, il crossover compatto della Kia promette motori fino a 204 cavalli. Per il 2020 invece, arriverà anche l’ibrido. Ecco la XCeed, nuova autovettura della casa automobilistica coreana. Le Crossover compatte sono le auto più richieste, al momento, in Europa, la Kia lo sa e porta al completo la sua gamma con quest’ultima automobile. ...

Debutta XCeed - il nuovo suv firmato Kia sportivo e hi-tech : La famiglia Ceed si allarga con l'arrivo del quarto membro: XCeed, il crossover sportivo firmato Kia. Disegnato nel centro stile Francoforte, XCeed va ad affiancare Ceed, Ceed SW e...

Kia XCeed : la praticità di un SUV e il dinamismo di una berlina : Kia XCeed è il nuovo crossover utility vehicle (CUV), l’alternativa sportiva ai classici SUV. Più emozionale e sportivo nelle dimensioni e nel design rispetto ai suoi rivali più imponenti, nuovo XCeed offre analoghi livelli di spazio interno e capacità di carico rispetto ai SUV best seller di categoria, a fronte di dimensioni esterne analoghe a […] L'articolo Kia XCeed: la praticità di un SUV e il dinamismo di una berlina sembra ...

Kia XCeed - Guillaume : avremmo voluto fare una tre porte e invece : Il design è sempre lelemento chiave nelle scelte di acquisto degli automobilisti, in tutte le fasce di mercato. Lo sanno bene anche alla Kia, dove hanno puntato molto sullo stile per farsi largo tra gli altri marchi generalisti. Questo sforzo traspare pure nella XCeed, che con il suo paglione sfuggente e un complesso gioco tra superfici concave e convesse cerca dimporsi allattenzione generale, tre lo suolo di Suv e crossover di segmento C. ...

Kia XCeed - La compatta diventa Suv : La Kia XCeed è la nuova proposta del costruttore coreano nel settore delle Suv di segmento C. Si tratta di una cinque porte dai tratti sportivi, che va a completare la gamma della Ceed già declinata nelle versioni hatchback, Station Wagon e ProCeed. Come le sorelle sarà prodotta nella fabbrica di ilina, in Slovacchia, e arriverà sul mercato dopo l'estate in Europa: prezzi e caratteristiche per il mercato italiano, tuttavia, non sono ancora ...

Prima immagine di Kia XCeed : Kia Motors ha svelato la Prima immagine del nuovo crossover XCeed, che sarà presentato ufficialmente il prossimo 26 giugno. Elegante, con un design espressivo e moderno, il nuovo crossover utility vehicle (CUV) Kia è l’alternativa sportiva ai classici SUV di maggiori dimensioni. Il design di XCeed, ispirato alla commistione di dinamismo ed eleganza tipica dei […] L'articolo Prima immagine di Kia XCeed sembra essere il primo su ...

XCeed arriva il Crossover Coupé di casa Kia : Dopo un disegno molto stilizzato di qualche tempo fa, la XCeed finalmente si mostra in foto. Per ora dobbiamo accontentarci di foto statiche ufficiali della casa. Per scoprire questo nuovo Crossover con l’anima sportiva non manca poi tanto. L’appuntamento è per il 26 giugno. Il Crossover più sportivo e maneggevole di sempre. Derivato direttamente dalla Ceed possiede un design che è la fusione dello stile sportivo di una Coupé, ...

Kia XCeed - Prima foto della crossover compatta : La Kia ha diramato la Prima immagine ufficiale della XCeed, una nuova crossover compatta derivata dalla Ceed. Pensata come anello di congiunzione tra il mondo delle compatte e la gamma a ruote alte del costruttore coreano, la XCeed debutterà ufficialmente il 26 giugno, per poi arrivare sul mercato entro la fine dell'anno. Tratti da Suv. Lo stile, curato dal design centre di Francoforte diretto da Gregory Guillame, evolve le forme della Ceed con ...