Kevin Bonifazi | fidanzato di Angela Nasti | avrebbe scambiato chat piccanti con altre fan

Angela Nasti ufficializza il flirt con Kevin Bonifazi : ecco chi è il nuovo fidanzato dell’ex tronista [GALLERY] : Angela Nasti e Kevin Bonifazi escono allo scoperto: ufficializzata sui social la loro storia d’amore Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del nuovo flirt di Angela Nasti. L’ex tronista id Uomini e Donne ha ricevuto molte critiche a causa della brevissima durata della sua storia con Alessio, il corteggiatore scelto al termine del percorso nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi e per essersi subito ...

Angela Nasti - prima foto di coppia con Kevin Bonifazi : Benché il viso di lui sia nascosto tra i capelli di lei, la story di Angela Nasti su Instagram può essere considerata la prima foto di coppia con la nuova fiamma Kevin Bonifazi. La ex tronista, a poche settimane dalla rottura con Alessio Campoli, scelto a Uomini e donne a fine maggio e scaricato dopo pochi giorni, esce allo scoperto con il difensore del Torino, con il quale era già stata pizzicata sia a Napoli che ad Ibiza. “Ciao” ...

Angela Nasti conferma fidanzamento con il calciatore Kevin Bonifazi : 'Non mi giustifico' : Angela Nasti è la tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne che ha fatto particolarmente discutere dopo la fine della trasmissione. Chi ha seguito il suo percorso sa bene che Angela al termine del suo percorso sentimentale ha coronato il suo sogno d'amore con Alessio Campoli, che preferì agli altri corteggiatori che si erano presentati in studio nel corso dei vari mesi. Peccato, però, che questa relazione non sia durata tantissimo e che ...

