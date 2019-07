Katy Perry | Taylor Swift? Per fare pace le ho mandato un ramo d’ulivo 

Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift : “Spero che le persone possano imparare da questo” : Ha raccontato come hanno fatto pace The post Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift: “Spero che le persone possano imparare da questo” appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry e le paure da secondo matrimonio : «Ora voglio pensarci bene» : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesQuesto matrimonio non s’ha da fare. O meglio, bisognerà aspettare ancora un po’ prima della celebrazione. Katy Perry e Orlando Bloom, infatti, a differenza della celebre ...

Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift - dalle scuse ad una festa ai biscotti fatti in casa : Dopo anni di frecciate reciproche e perfino brani nati con l'intento di ferire l'altra persona nel periodo più critico della loro faida, oggi Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift qualche settimana fa, davanti ad un piatto di biscotti fatti in casa. In realtà i segni di distensione erano arrivati molto prima, ovvero da quando la Perry aveva dichiarato in un'intervista di volersi riappacificare con la collega, mandandole ...

Katy Perry : “Harleys in Hawaii” sarebbe il titolo del suo prossimo singolo : Lo ha rivelato lei stessa The post Katy Perry: “Harleys in Hawaii” sarebbe il titolo del suo prossimo singolo appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo singolo di Katy Perry Harley in Hawaii è nato grazie ad Orlando Bloom : Non c'è un nuovo album all'orizzonte, ma un nuovo singolo di Katy Perry sì: la popstar appena tornata sul mercato col brano Never Really Over sta per lanciare un altro inedito, dal titolo Harleys in Hawaii. Lo ha confermato lei stessa, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni in seguito a foto trapelate dal set del video ufficiale, in un'intervista rilasciata allo Zach Sang Show. La popstar californiana, che era stata paparazzata in ...

Katy Perry ha cantato “Never Really Over” in un bagno insieme alla sua band : Solo lei poteva farlo! The post Katy Perry ha cantato “Never Really Over” in un bagno insieme alla sua band appeared first on News Mtv Italia.

Anche Katy Perry al fianco di Taylor Swift contro Scooter Braun : si schierano Urie - Adele e Rihanna. E Ariana Grande? : Mentre i suoi clienti più celebri si stanno schierando dalla sua parte per difenderlo, molte altre star stanno invece supportando Taylor Swift contro Scooter Braun. La popstar ha definito il manager, ora entrato nel consiglio di amministrazione dell'etichetta Big Machine con cui la Swift ha pubblicato tutti i suoi album in carriera finora, un bullo che ha agito in maniera subdola e manipolatoria nei suoi confronti per rovinarle la ...

Katy Perry e Orlando Bloom - il matrimonio entro la fine del 2019 : Sempre più vicini al matrimonio? Probabilmente sì. L’amore travolgente che c’è tra Katy Perry e Orlando Bloom non è certo una novità e l’attore ha fatto effettivamente ‘la proposta’ alla cantante lo scorso san Valentino, con tanto di testimonianze su Instagram (e non solo). Pare però che i due abbiano intenzione di sposarsi entro la fine del 2019 – come rivela la rivista People – e coronare così il loro ...

Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero deciso quando sposarsi : Preparati! The post Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero deciso quando sposarsi appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry e Orlando Bloom - matrimonio entro la fine dell’anno? : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesFiori d’arancio per Katy Perry e Orlando Bloom. O meglio, manca ancora l’ufficialità, ma sembra proprio che la cantante californiana e l’attore britannico convoleranno a ...

Taylor Swift e Katy Perry fanno pace/ 'Mi sono liberata di un grande peso' : Taylor Swift e Katy Perry fanno pace: le due cantanti si riconciliano dopo un periodo di astio. Una situazione complicata che sembra aver trovato soluzione.

Katy Perry : nessun bad blood con la ex di Orlando Bloom e c’è una foto che lo dimostra : L'attore era stato sposato con Miranda Kerr The post Katy Perry: nessun bad blood con la ex di Orlando Bloom e c’è una foto che lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha spiegato come lei e Katy Perry hanno fatto pace : “Mi sento molto più leggera” : E come le è venuta l'idea di travestirsi da hamburger e patatine fritte The post Taylor Swift ha spiegato come lei e Katy Perry hanno fatto pace: “Mi sento molto più leggera” appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Katy Perry fanno pace in «You Need to Calm Down» : Ed Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftLe faide fra popstar piacciono, riempiono i titoli dei giornali e accendono sentimenti da tifoseria forsennata, a volte senza controllo. E così, dopo lo scatto riconciliatore fra Madonna e Lady Gaga al termine della ...