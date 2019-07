Juventus | tutti i dubbi di Sacchi sull’eventuale arrivo di Icardi

Juventus - il punto sulle cessioni : diversi a rischio - su tutti Higuain e Kean (RUMORS) : La Juventus, dopo l'arrivo di De Ligt, dovrà necessariamente pensare a vedere qualche suo pezzo pregiato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare le finanze, considerati i più di 100 milioni spesi a fronte di 'soli' 25 milioni come ricavi (dalla cessione di Spinazzola). I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, e secondo il noto sito 'ilbianconero.com', la Juventus potrebbe ricavare più di 200 milioni di ...

Dani Alves Juventus - clamoroso : incontro a Torino - tutti i dettagli! : Dani Alves Juventus- A volte ritornano! Secondo quanto riportato da “Goal.com” la Juventus avrebbe incontrato gli agenti di Dani Alves per valutare la possibilità di un ritorno a Torino dell’esterno brasiliano. Il giocatore potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo due anni e dopo una stagione trascorsa tra alti e bassi. Certo il suo addio al […] More

Juventus - inizia la nuova stagione : i calciatori arrivano al JMedical - Higuain acclamato [TUTTI I VIDEO] : E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus. Dopo le prime visite mediche di ieri, tanti altri calciatori si stanno presentando al JMedical questa mattina. Tra gli altri, anche Higuain, acclamato dalla folla dei tifosi presenti. Arriveranno sabato Cristiano Ronaldo e Matuidi, nei prossimi giorni i calciatori impegnati in Coppa America. Di seguito, alcuni video di questa mattina: sono arrivati anche Bonucci, ...

Calciomercato Juventus : Ronaldo centravanti - gli altri 9 sarebbero tutti in vendita : Il Calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo anche in uscita. Maurizio Sarri ha deciso di puntare tutto su Cristiano Ronaldo e su di lui costruire l’attacco e, forse, tutta la squadra della sua prima avventura in bianconero. Una bella notizia per il portoghese, che potrà tornare a giocare più vicino alla porta avversaria, una pessima novità per tutti gli altri centravanti in rosa che ad oggi potrebbero lasciare Torino. Sicuri ...

Napoli - ennesima frecciata di De Laurentiis alla Juventus : “raggruppano come tifosi tutti gli insoddisfatti del Sud” : Il presidente del Napoli non ha lesinato una velenosa puntura nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi Aurelio De Laurentiis è un tipo che dice ciò che pensa, esprimendo il proprio punto di vista senza paura di essere criticato. Marco Alpozzi/LaPresse La frecciata del numero uno del Napoli questa volta ha avuto come destinatario la Juventus, in particolare i propri tifosi, nei confronti dei quali il presidente ha puntato il dito dopo ...

BUFFON TORNA ALLA Juventus/ Casillas lo aveva già anticipato : tutti i dettagli : BUFFON TORNA ALLA JUVENTUS: l'estremo difensore italiano ad un passo dal ritorno presso i bianconeri. Ecco cosa è accaduto nella giornata di ieri

Trattative Calciomercato Juventus 2019-2020 : tutti gli affari dell’estate : Trattative Calciomercato Juventus 2019-2020: aggiornamento in tempo reale. Aggiornamento al 23/06/2019 Il termometro delle Trattative Calciomercato Juventus in Entrata – temperature che si scaldano per tanti nomi Kieran Trippier: difensore laterale destro, 28 anni, Inghilterra, percentuale di probabilità 25%. Merih Demiral: difensore centrale, 21 anni ,Turchia, percentuale di probabilità 95%. Matthijs De Ligt: difensore centrale, ...

De Light Juventus : c’è l’offerta e la Juve è avanti a tutti. : De Light alla Juventus non è più di una suggestione di mercato. La conferma arriva dalla testata giornalistica olandese De Telegraaf, che apre oggi con un articolo che conferma la società di Torino in pole position nella lotta per assicurarsi le prestazioni del fortissimo difensore olandese. Secondo De Telegraaf la Juventus ha superato la concorrenza […] More

Rabiot Juventus - è fatta : contratto monstre al giocatore - tutti i dettagli! : Rabiot Juventus- Adrien Rabiot sarà un nuovo giocatore della Juve. Pochi dubbi e tante certezze. Rapportando l’affare da un punto di vista dei percentuali, secondo quanto riportato dai colleghi della stampa spagnola e francese, l’affare si concretizzerà all’85%. Ancora alcuni piccoli dettagli prima della definitiva fumata bianca. Il centrocampista, corteggiato anche da altre big europee, […] More

Juventus - comincia l'era Sarri : «E al Napoli ho rispettato tutti» : Emozionato sì, ma fino a un certo punto. «Non è stato un salto dai dilettanti alla Juventus, il mio percorso è stato lungo e negli anni mi ha portato dalla Seconda...

Juventus - prime parole di Maurizio Sarri : "Convincerò gli scettici col bel gioco. Napoli? Ho rispettato tutti" : Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus si presenta all'Allianz Stadium: "La società più importante d'Italia mi ha chiamato. Sono contento di essere qui. Se è la mia scelta più rivoluzionaria? Non lo so, bisogna avere le idee chiare sul percorso. È il coronamento di una carriera lunghissima". P

Calcio - Sarri si presenta : “Juventus è coronamento di carriera lunghissima. Ho rispettato tutti” : Maurizio Sarri si è presentato nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium in giacca e cravatta. “Sono molto contento di essere qui oggi“, sono state le sue prime parole da allenatore della Juventus. “L’offerta della Juve, la società più importante d’Italia, è il coronamento di una carriera lunghissima, che nell’80% del percorso è stata difficilissima. Ho rispettato tutti, anche la mia ...