Juventus | infortunio Chiellini | il capitano è già ko | niente tournèè!

juvedipendenza

(Di venerdì 19 luglio 2019)tournèe per Giorgio. Ilbianconero ha rimediato un nuovo ko che lo costringerà a star fermo in questa prima parte del ritiro. Un nuovo ko dopo i recenti infortuni della passata stagione. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky Sport”.resterà alla Continassa per seguire lavori di terapia. … More

gesalquadrato : RT @14Nico11p: (Sky) La #Juventus punta su #Demiral e chi vuole il giocatore deve mettere sul piatto 40mil. Contatti con il Milan ci sono s… - fantapazzcom : Infortunio di Chiellini - fenicejuventina : RT @Dario_Ghiro: L'allarme per il piccolo infortunio di #Chiellini spero abbia l'effetto positivo di non far fare sciocchezze tipo cedere #… -