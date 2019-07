Juventus | il sogno è il ritorno di Pogba | i dirigenti bianconeri hanno incontrato Raiola

Juventus - conferme sul sogno Neymar : spunta il maxi scambio : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante, come riportato da “Mundo Deportivo”, ha aperto ad un possibile futuro in bianconero. Futuro alla Juventus realmente possibile. Neymar considera i bianconeri una delle possibili 4 squadre più forti del panorama […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Rabiot sicuro : “sogno un gol all’esordio allo Stadium. Buffon? L’ho ringraziato perchè…” : Il centrocampista francese si è proiettato già all’esordio allo Stadium, sognando ovviamente una vittoria e magari un gol Si suda e si lavora alla Continassa, la Juventus si prepara alla nuova stagione con una rosa rinforzata, di cui fanno parte anche Ramsey e Rabiot. Lapresse Il francese ha parlato alla tv ufficiale della società bianconera, esprimendo la propria emozione per questa nuova esperienza: “uno dei motivi che mi ha ...

Juventus - Ramsey : 'Un sogno essere qui - voglio fare la storia' : Aaron Ramsey si prende la scena in casa Juventus. Il centrocampista arrivato dall’Arsenal si è presentato oggi in conferenza stampa e ha parlato per la prima volta da calciatore bianconero. E’ l’ennesimo colpo a parametro zero dei Campioni d’Italia che in questo calciomercato hanno acquistato nello stesso modo anche il francese Adrien Rabiot. Le prime parole di Ramsey alla Juventus La conferenza stampa di presentazione di Ramsey alla Juventus ...

Juventus - Ramsey si presenta : “un sogno essere in bianconero” - poi parla della condizione fisica : Giornata di presentazione in casa Juventus, in conferenza ecco Ramsey, centrocampista che si candida a diventare un grande protagonista per la prossima stagione. “Voglio dirvi che sono felicissimo di essere qui alla Juventus. Sto lavorando duramente per essere con il resto del gruppo nel più breve tempo possibile. Perché ho scelto la Juventus? Quando ho sentito che erano interessati a me, ho pensato che sarebbe stato un sogno, oltre ...

Demiral : 'Giocare alla Juventus è un sogno che ha ogni bambino' : La Juventus ha ufficializzato importanti acquisti in questo inizio luglio: dopo Ramsey, spicca l'ufficializzazione di Pellegrini e soprattutto quelle di Rabiot e Buffon. È passato però in secondo piano l'arrivo del difensore centrale Demiral, proveniente dal Sassuolo. Il turco è stato acquistato dalla società emiliana in gennaio in sinergia con la Juventus, per sette milioni di euro. I bianconeri si sono riservati la prelazione su un suo ...

Paul Pogba - Solskjaer gela la Juventus : "Il Manchester United non ha bisogno di vendere" : "Siamo il Manchester United, non abbiamo bisogno di vendere". Ole Gunnar Solskjaer si esprime così sul possibile addio di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è nel mirino di Juventus e Real Madrid e il suo agente Mino Raiola si è detto fiducioso di trovare presto "una soluzio

Mercato Juventus : oltre De Ligt. Cessione eccellente per il colpo da sogno : Mercato Juventus – I bianconeri continuano a sperare di riuscire a chiudere il colpo in difesa. La Juventus ha voglia di ringiovanire il reparto arretrato e puntare ancora una volta alla Champions League; rimane viva la trattativa che porta a De Ligt, ma non è l’unico nome in orbita bianconera. Il vero desiderio di Fabio […] More

La Juventus sarebbe determinata a perseguire il sogno Pogba - malgrado costi e concorrenza : La Juventus, con l'acquisizione di Aaron Ramsey, a gennaio e con quella di Adrien Rabiot, avrebbe già sistemato il centrocampo, nonostante ciò Fabio Paratici non sembrerebbe intenzionato ad abbandonare il sogno Paul Pogba che insegue dalla scorsa stagione. L'operazione per il ritorno del figliol prodigo non sarebbe collegata a quella dell'affare Matthijs de Ligt, il centrale dell'Ajax che avrebbe già raggiunto l'accordo economico con Madama, ma ...

Calciomercato Juventus Marchisio : il ritorno del Principe non è un sogno : Calciomercato Juventus Marchisio: torna il Principe? Da ieri pomeriggio Claudio Marchisio da ieri pomeriggio è un giocatore libero, dopo aver rescisso il proprio contratto con lo Zenit di Pietroburgo. Da svincolato potrà accasarsi ovunque: basta e avanza, tutto ciò, per far sognare al popolo bianconero un ritorno a Torino che avrebbe del clamoroso. Calciomercato Juventus […] More

Calciomercato Juventus - sogno Chiesa : potrebbe arrivare - ma intanto può partire Higuain : La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli, infatti, sta cercando di costruire una squadra ancora più forte dello scorso anno che possa competere per la Champions League. Dopo aver vinto ben otto Scudetti di fila, infatti, la Vecchia Signora vuole provare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, un trofeo che manca ormai da troppo tempo. Per questo, la società bianconera ha ...

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sentivo il bisogno di ritornare in Italia” : conferenza stampa Sarri- Ci siamo, è arrivato il Sarriday. Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero, atterrato a Torino nella giornata di ieri, è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti nel suo primo atto della nuova avventura alla Juventus. Come detto, l’ex Chelsea è […] More

Guardiola allenatore Juventus?/ La smentita - e i guai di Sarri - non spengono il sogno : Pep Guardiola allenatore Juventus? Ieri il tecnico del Manchester City ha smentito, ma ci sono novità dal fronte Maurizio Sarri...

Calciomercato Juventus - è sfida col Real Madrid per il top player da sogno : Calciomercato Juventus – L’intenzione del club bianconero, rimane quella di creare una squadra in grado di vincere la Champions Leauge. E’ questo il vero obiettivo della famiglia Agnelli, riportare la Juventus sul tetto d’Europa. Dopo aver sfiorato l’impresa più volte con Allegri in panchina nelle scorse stagioni, ora si è deciso di cambiare guida tecnica. […] More

Juventus - Ceccarini : 'Sogno Koulibaly in difesa - Paratici è tornato a lavorare su Zaniolo' : L'attesa mediatica riguarda principalmente la nomina del prossimo tecnico bianconero, ma la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato per allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League. A parlare delle possibili trattative che riguarderanno la Juventus ci ha pensato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini che, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb ,si è soffermato dapprima sulla difesa. Il sogno di mercato sarebbe ...