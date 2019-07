Juventus all' assalto di Icardi | ci sarebbe già l' accordo tra Paratici e Wanda Nara

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Continua la vita da separato in casa per l'attaccante dell'Inter Mauro. Il centravanti argentino è rimasto a Milano non seguendo la squadra nella tournée in Asia a differenza di Radja Nainggolan, l'altro big che non rientra nei piani della società per la prossima stagione. Il futuro dell'attaccante è destinato ad essere lontano dai nerazzurri, anche se c'è incognita su quale sarà la sua prossima squadra. Sono due i club maggiormente interessati a lui, il Napoli e la. I bianconeri, però, sembrano essere nettamente in vantaggio, dopo averlo seguito a lungo già la scorsa stagione. La trattativa traLa decisione del club nerazzurro di fare a meno diè ormai inamovibile, quindi entro la fine della sessione estiva del calciomercato è necessario trovare una nuova squadra per l'ex capitano nerazzurro. Il centravanti argentino si sta allenando a parte ...

