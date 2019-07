Juve | i possibili requisiti dettati al Milan per Demiral | prestito o cessione a 40 milioni

Juventus - dopo la difesa possibili investimenti nel settore avanzato : Icardi e/o Chiesa : La Juventus potrebbe ufficializzare già domani, 17 luglio, il difensore centrale de Ligt; secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di oggi ed effettuare il giorno seguente visite mediche e successivamente apporre la sua firma sul contratto. L'idea della Juventus è quella di farlo partire per la tournée asiatica, in cui i bianconeri saranno impegnati in alcuni match di International ...

Sky : Icardi cerca casa. Napoli e Juve le uniche possibilità per l’argentino : Ultimissime di Sky su Mauro Icardi che oggi ha lasciato di comune accordo con la società il ritiro dell’Inter.Mauro aveva detto che sarebbe andato a Lugano per provare a convincere Conte e recuperare un posto un squadra. Non è andata come sperava e oggi l’argentino ha lasciato definitivamente il ritiro ed è ancora di più sul mercato. Icardi cerca casa Ancora di più adesso, secondo Sky, l’attaccante deve per forza aprire ad una ...

Juventus - possibili cessioni in ottica lista Champions : tra queste Perin e Cancelo : Il mercato della Juventus, a parte la cessione di Spinazzola alla Roma, ha riguardato soprattutto investimenti in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot e Buffon. Proprio per questo attualmente la rosa bianconera è ricca di giocatori, di potenziali esuberi che potrebbero essere quindi ceduti sul mercato per diversi motivi. Sicuramente uno di questi è il bilancio, la Juventus dovrà necessariamente monetizzare anche per ...

Juventus - le possibili cessioni per finanziare il mercato : Mandzukic - Khedira e Matuidi : E' stato un mercato ricco di investimenti da parte della Juventus, anche se la maggior parte dei nuovi giocatori sono arrivati a parametro zero: Ramsey, Rabiot e Buffon sono gli acquisti a zero dei bianconeri, anche se la Juve ha dovuto sostenere costi importanti di commissione soprattutto per i primi due. La cessione di Spinazzola alla Roma (25 milioni di euro) è servita per finanziare l'acquisto di Luca Pellegrini e quello di Demiral dal ...

Calciomercato Juventus - fra i colpi possibili ci sarebbe Icardi : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando incessantemente per rinforzare la squadra, accontentando così le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che ha le idee ben chiare. Sarri punterà infatti su un calcio molto offensivo, ma partendo dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Uno dei pallini del tecnico napoletano è Mauro Icardi, da tempo seguito dalla ...

Calciomercato Juventus : da Trippier a Chiesa - i nomi dei possibili rinforzi : Sono giorni davvero caldi per il Calciomercato in casa Juventus. Nonostante siamo ancora agli inizi del mese di luglio, il club bianconero si è già mosso in anticipo per rinforzare la propria squadra. Già ufficiali gli arrivi a parametro zero di due campioni, i centrocampisti Rabiot e Ramsey, oltre a quello di Luca Pellegrini, terzino sinistro di belle speranze (che probabilmente andrà in prestito). Ma altre mosse paiono attendere il club ...

Mercato Juventus : pioggia di commissioni e possibili ritorni - da Buffon a Marchisio : Se da un parte abbiamo una Juventus, con le ufficialità di Ramsey e quella di Rabiot, dall'altra parte troviamo una società sempre attenta e pronta a riaccogliere i suoi campioni del recente passato. Gianluigi Buffon e Claudio Marchisio infatti sarebbero pronti a fare un passo indietro e tornare a far parte del gruppo Juventus, il primo come secondo portiere mentre Marchisio potrebbe addirittura entrare a far parte dello staff della Juventus. I ...

La Juve di Sarri : possibili gli arrivi di De Ligt e Rabiot - la certezza è Ronaldo : Sarà una fine di giugno molto importante per la Juventus, in quanto a breve ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco perché è probabile possa esserci l'ufficializzazione di una cessione importante (possibile quella di Joao Cancelo al Manchester City a 60 milioni di euro) per sistemare le finanze e da luglio potrebbero arrivare i grandi acquisti tanto ...

Juventus - nella lista dei possibili partenti di Sarri ci sarebbe anche Mandzukic : La Juventus è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Ovviamente, oltre alle entrate, Fabio Paratici sta pensando anche alle uscite. Infatti, alcuni giocatori non rientrerebbero più nei piani di Maurizio Sarri. La lista dei possibili partenti è abbastanza lunga e si comincia da Joao Cancelo, Mario Mandzukic, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Oltre a loro sono a rischio anche Juan Cuadrado, Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Dunque le ...

Juventus - i due possibili regali a Sarri : Paul Pogba e Federico Chiesa : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, per la Juventus è arrivato il momento di dedicarsi al mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e funzionale al gioco del tecnico toscano. Sarà però necessario sfoltire la rosa bianconera, e solo successivamente potrebbero esserci importanti investimenti: l'attenzione alle finanze è molto importante ai fini del Fair Play Finanziario, anche in previsione dell'approvazione del bilancio ...

La Juve di Sarri : fra possibili cessioni e obiettivi di mercato - il primo su tutti è Pogba : Ufficializzato Maurizio Sarri come tecnico bianconero, la dirigenza è pronta a lanciarsi sul mercato con l'intento di rafforzare una rosa che dovrà competere in Serie A ed in Champions League. Le ambizioni di Inter e Napoli potrebbero incrementare il livello del campionato italiano, lo sa bene la Juventus che vuole regalare grandi giocatori al tecnico toscano. Probabilmente però si partirà da alcune cessioni, come scrive il noto esperto di ...

Juventus - tre possibili promesse a Sarri : fra queste l'arrivo di un grande centrocampista : Ufficializzato Maurizio Sarri, la Juventus è al lavoro per allestire una rosa funzionale al gioco offensivo del tecnico toscano. Sarebbero ben tre le promesse fatte dai bianconeri al toscano, per soddisfare al massimo le sue richieste. Su tutti spicca la possibile e probabile cessione del terzino portoghese Joao Cancelo. Quest'ultimo risulterebbe non funzionale al gioco del tecnico toscano, che gradisce dei terzini (in particolar modo il terzino ...

Juventus - la dirigenza vuole un big per la difesa : fra i possibili nomi spicca Koulibaly : Definito l'arrivo di Maurizio Sarri, è il momento di buttarsi sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Prima di investire però la Juventus potrebbe cedere qualche suo pezzo pregiato in previsione dell'approvazione del bilancio d'esercizio a fine giugno, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va ...

Sacchi - l’opinione del maestro : “Sarri perfetto per la Juventus - scelta rivoluzionaria. Guardiola? Zero possibilità” : Maurizio Sarri allenatore perfetto per la Juventus, su Guardiola non c’è mai stata alcuna possibilità: Arrigo Sacchi dà il suo autorevole parere sulla scelta del nuovo coach bianconero Intervistato a margine della presentazione del suo nuovo libro, Arrigo Sacchi si è trovato a rispondere a diverse domande in merito al nuovo allenatore della Juventus. La scelta di Maurizio Sarri non ha convinto i tifosi che avrebbero preferito un ...