Juve | ancora in bilico il futuro di Dybala | sempre nel mirino dello United RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Lantus finora ha lavorato solo nel mercato in entrata, infatti si è assicurata con la formula del parametro zero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot ed ora dopo una lunga ed estenuante trattativa con l'Ajax ha acquistato Matthijs de Ligt. L'affare tra costo del cartellino, ingaggio e spese di commissioni è costato in tutto 100 milioni di euro. Avendo speso molto da adesso in avanti, la dirigenza della Continassa non potrebbe più fare colpi, a meno che non operi nel mercato in uscita. Il parco attaccanti è affollato da ben quattro centravanti dei quali due, individuati in Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, non rientrerebbero nei piani di Maurizio Sarri, ma anche Paulo, qualora arrivasse un’offerta di lusso, andrebbe verso la cessione. Destini incrociati Dalla Spagna arriva l'indiscrezione che vedrebbe uno scambio sull'asse-PSG trae Neymar. Naturalmente l’operazione ...

tuttosport : #Juve e #Roma d'accordo, #Higuain ancora no e fa muro ?? - SkySport : ?? #DeLigt: “Ho molta esperienza per essere giovane ma sono qui per crescere ancora e imparare” ? Segui la conferenz… - tuttosport : #Dybala usa FaceApp e si vede così: ancora alla #Juve da capitano ?? -