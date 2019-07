Jackie | il film sull' omicidio di J F Kennedy

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Francesca Rossi “”, ildi Pablo Larraìn interpretato da Natalie Portman, non è solo lo specchio in cui ancora oggi si riflette la società americana moderna, diversa eppure ancora molto simile in alcuni tratti a quella degli anni Sessanta, ma anche il racconto di una donna che ha vissuto un evento traumatico, che l’ha segnata per semprenon fu più la stessa dopo quel drammatico 22 novembre 1963 a Dallas. Mentre i suoi occhi diventavano involontari testimoni di un evento che avrebbe scritto una pagina tragica della Storia americana e internazionale, la sua mente subiva un altro trauma, altrettanto devastante: sopravvivere a quei momenti, ricordarli per tutta la vita, scoprire di essere impotente di fronte al destino. Una sofferenza che si tradusse in uno shock post traumatico da stress che la costringeva ad acquistare compulsivamente ciò che ...

raflalunatica : Ah il film diretto da Jackie Chan deve ancora uscire - raflalunatica : Martina Stoessel: ha recitato per 4 anni il ruolo di Violetta, è una cantante che sta per rilasciare il suo terzo a… -