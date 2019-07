It | capitolo due | il trailer del nuovo film dell’orrore

wired

(Di venerdì 19 luglio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=65RGRjAWvdU Il male che si pensava sgominato torna a Derry e il Club dei perdenti, ormai adulti, devono tornare alle origini per sgominarlo: questa è la trama di It:due, ildi Andy Muschietti che torna a mettere in scena la terrificante minaccia di Pennywise, il clown che rapisce i bambini e ha il volto alienato di Bill Skarsgård. Ventisette anni dopo le vicende del primo, i protagonisti ormai cresciuti devono onorare il loro giuramento di tornare a lottare nel caso il mostro fosse ricomparso. Come si vede nel primoufficiale diffuso in queste ore, Pennywise appunto torna a terrorizzare la cittadina di Derry, nel Maine, costringendo i componenti del Club dei Perdenti a riunirsi nonostante abbiano negli anni intrapreso strade differenti. A dare il volto ai protagonisti cresciuti ci sono attori del calibro di James ...

