IT Capitolo Due | al San Diego Comic-Con presentato il trailer del film

(Di venerdì 19 luglio 2019) ItDue ildelDopo il successo del primoarriva il sequel ambientato trent’anni dopo e con i protagonisti ormai cresciutiDopo il travolgente successo del primodel 2017 con entusiasmo della critica e del pubblico e 700 milioni in tutto il mondo, torna l’universo di IT creato dal regista Andy Muschietti e ovviamente ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King.ITDue riporta il male a Derry, quando il Club dei Perdenti giovani e adulti, si ritrovano dove tutto ebbe inizio. In modo inaspettato il primoè diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonchè ilhorror dai più alti incassi di tutti i tempi. Prodotto da New Line e distribuito da Warner Bros ilsarà nelle sale italiane il 5 settembre. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, ITDue riunisce i ...

WarnerBrosIta : Dopo 27 anni Pennywise è tornato. Guarda il nuovo trailer di IT CAPITOLO DUE dal 5 Settembre al cinema. ????#ITFilm - RBcasting : #ITChapter2, ecco il trailer. Dal 5 settembre al cinema il sequel di #IT del 2017, film horror dai più alti incassi… - Diregiovani : “Per 27 anni vi ho sognato, vi ho desiderato, vi ho aspettato”. #Pennywise è tornato in #ITFilm Capitolo Due ??… -