Iran | tensione alle stelle nello Stretto di Hormuz | 23 marinai a bordo della Stena

L'Iran sequestra una petroliera britannica nel Golfo Persico. Tensione alle stelle - il monito di Trump a Teheran : La nave Stena Impero con 23 persone a bordo è stata sequestrata nello Stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio alla borsa di New York

L'Iran assalta una petroliera UkTensione insostenibile sul Golfo : Navi armate iraniane hanno tentato di sequestrare una petroliera britannica ma sono state bloccate da una fregata della Royal Navy che la scortava. La tensione nel Golfo di Hormuz arriva a vette Segui su affaritaliani.it

La Royal Navy punta i cannoni contro navi Iraniane : alta tensione nello Stretto di Hormuz : Altissima tensione nello Stretto di Hormuz. navi armate dell’Iran hanno tentato il sequestro di una petroliera britannica ma sono state

USA - Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : tensione sempre più alta : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca. Trump ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano.

USA-Iran : tensione alle stelle - dagli Stati Uniti anche attacchi informatici : È un'escalation che rischia di portare la tensione sempre più in alto, di ora in ora, quella fra Iran e Stati Uniti d'America e che trascina inevitabilmente anche l'Unione Europea. L'attacco aereo contro l'Iran dopo l'abbattimento del drone americano non è stato annullato, ma solo sospeso. A darne la notizia è stato proprio il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che avverte Teheran: "l'operazione militare è sempre sul tavolo. Se ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : alta tensione Usa-Iran - 21 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. alta tensione fra gli Usa e l'Iran, dopo gli eventi delle ULTIME ore: tutti i dettagli, 21 giugno 2019,

Nuove tensione Usa-Iran - Trump fa sospendere i voli in una parte del Paese islamico : La decisione fa seguito all'abbattimento di un "drone-spia" che ieri aveva violato lo spazio aereo iraniano. Inoltre, secondo il New York Times, Donald Trump aveva anche intenzione di attaccare Teheran. Il piano è stato poi sospeso dopo aver spaccato la Casa Bianca.Continua a leggere

Iran-Usa - è tensione : abbattuto drone/ Trump 'Se bombarderemo? Lo scoprirete presto' : Cresce la tensione tra Iran e Usa: abbattuto drone americano, la reazione di Trump non si fa attendere. 'Se bombarderemo? Lo saprete presto'.

Iran abbatte drone Usa. Trump : “Bombardare? Lo scoprirete presto”. Sale la tensione : "Bombardare l'Iran? Lo scoprirete presto". Cosi' il presidente americano, Donald Trump, ha reagito all'abbattimento di un drone di parte dell'Iran. "Ha fatto un grave errore", ha sottolineato il capo della Casa Bianca. Il drono americano era in volo sullo Stretto di Hormuz. E' l'ennesimo segnale di crescente tensione nell'area. Secondo i Guardiani della Rivoluzione, il drone-spia aveva violato lo spazio aereo Iraniano e aveva l'apparecchiatura ...

Sale la tensione tra Usa e Iran - Teheran annuncia : “Abbiamo abbattuto aereo spia” : Teheran ha annunciato di aver appena abbattuto velivolo militare statunitense senza pilota che volava proprio sopra i cieli del Paese mediorientale. "Abbiamo abbattuto un drone spia americano che ha violato lo spazio aereo della Repubblica Islamica" hanno dichiarato pubblicamente i Guardiani della rivoluzione. Gli Usa non confermano ma la notizia rischia di alimentare la tensione già altissima tra i due Paesi.

Otto giorni per fermare la tensione tra Iran e Stati Uniti : Gli europei non hanno i mezzi per opporsi alla strategia di Washington. Restano pochi giorni per convincere Teheran a rinunciare ai suoi propositi sul nucleare. Leggi

Petroliere attaccate - sale la tensione nel golfo di Oman : anche l’Arabia Saudita accusa l’Iran : Continua a salire la tensione nel golfo di Oman intorno al caso delle due Petroliere attaccate nei giorni scorsi. Dopo la pubblicazione di un video che mostrerebbe militari iraniani che portano via mine inesplose dallo scafo della petroliera giapponese Kokuka Courageous, una delle due navi coinvolte, Washington è tornata ad accusare Teheran: prima ...

Oman - le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran : “C’è stato un attacco” : Le immagini mostrano una delle due petroliere in fiamme nel Golfo di Oman. Le navi coinvolte sono la norvegese Front Altair e la giapponese Kokuka Courageous. Mentre le marine militari di Iran e Usa sono intervenute per mettere in salvo l’equipaggio, gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran di aver pianificato gli attacchi. L'articolo Oman, le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran: “C’è stato un ...

Oman - scontro e tensione sulle petroliereVideo Usa : "gli Iraniani rimuovono mine"L'armatore : oggetti volanti - poi il botto : L'esercito Usa ha diffuso un video che mostra - a suo giudizio - i Guardiani della Rivoluzione (l'elite dell'esercito iraniano) mentre ritirano una carica non esplosa dallo scafo di una delle petroliere attaccate. La versione dell'armatore è differente.