Iran | i guardiani della rivoluzione annunciano | “Sequestrata petroliera britannica”

(Di venerdì 19 luglio 2019) I guardiani dellaiana hanno appena annunciato di aver “sequestrato” unabritannica nello stretto di Hormuz. Pochi minuti prima, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva detto di “non essere preoccupato per un potenziale conflitto” con l’aggiungendo di sperare “per il loro bene che non facciano nulla di stupido, altrimenti pagheranno un prezzo che nessun altro ha mai pagato”. Labritannica Stena Impero è stata catturata dalle forzeiane ed è attualmente diretta a nord verso l’, riferiscono la Stena Bulk, proprietaria della nave, e la Northern Marine Management. Le due società spiegano che al momento non sono “in grado di contattare la nave”. Alcuni mediaiani indicano come causa del sequestro il “mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti marittimi internazionali, ...

