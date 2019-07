International Champions Cup | i convocati di Juventus e Milan

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Iniziano i primi test probanti della stagione per, che a breve esordiranno inCup. Sarri e Giampaolo hanno da poco diramato la lista ufficiale dei. Rimangono a Torino per proseguire i rispettivi programmi di recupero Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca e Aaron Ramsey. Non parte per l’Oriente neanche Giorgio Chiellini che accusa un lieve fastidio al polpaccio sinistro e proseguirà dunque la preparazione al JTC. Prenderà parte invece solo alla prima parte della trasferta Merih Demiral, che dopo la gara di Singapore contro il Tottenham, in programma domenica 21 luglio, a causa di impedimenti burocratici nel rilascio del visto per l’ingresso in Cina, secondo paese toccato dal tour, rientrerà in Italia. Infine, dopo i rispettivi impegni nell’Europeo Under 21 e nel Mondiale Under 20, Moise Kean, che ...

JuventusNewsUN : ?? Juve, i convocati per l'International Champions Cup ?? Sarri chiama 26 giocatori: presenti De Ligt e Higuain. Fu… - CalcioWeb : #InternationalChampionsCup, le quote di Sisal Matchpoint: esordio in salita per l'#Inter, #Juventus favorita - FansCalcio : Juve, International Champions Cup: i convocati di Sarri -