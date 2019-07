Inter e Milan al lavoro su San Siro | contattati sei architetti

Inter e Milan al lavoro su San Siro : contattati sei studi di architetti : Inter e Milan vogliono accelerare sul tema stadio. Agosto infatti potrebbe essere già il mese di selezione dello studio di architetti che poi dovrà occuparsi della progettazione definitiva del nuovo impianto. Come riporta il Corriere della Sera, le due società si sono già infatti mosse per quanto riguarda la ricerca degli architetti: sarebbero sei gli studi […] L'articolo Inter e Milan al lavoro su San Siro: contattati sei studi di ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il punto sul Milan - nuovo obiettivo dell’Inter - per Perin è un ‘ni’ : IL punto SUL Milan – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire ...

Lega - Meranda in caserma a Milano per l'Interrogatorio : «Non posso dire niente» : L'avvocato Gianluca Meranda è arrivato nel pomeriggio alla caserma della Guardia di Finanza di via Filzi a Milano, dove è già stato ascoltato nei giorni scorsi dai pm...

Milan e Inter - caccia a un partner per il nuovo stadio : partner nuovo stadio Milano – Presentato il progetto di fattibilità per un nuovo stadio nell’area di San Siro, Milan e Inter guardano ora all’aspetto operativo, per il quale serve prima l’ok definitivo del Comune di Milano. Comune che deve decidere sia sul nuovo impianto, sia sull’opportunità di demolire il “Giuseppe Meazza”, con uno sguardo sempre […] L'articolo Milan e Inter, caccia a un partner per il nuovo stadio è stato ...

Icardi e la guerra all'Inter : il centravanti vorrebbe restare a Milano : Mauro Icardi continua ad essere al centro delle voci di mercato e dei rumors extra campo da qualche mese a questa parte. Il centravanti argentino, da febbraio in poi, è finito al centro delle polemiche dopo che il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. La società nerazzurra, questa estate, sembra avere le idee chiare e non vuole puntare su di lui in vista della prossima stagione. A dichiararlo ...

Gay - medico del Cto Pini di Milano su Fb : “È malattia - sono maniaci e pedofili”. Usuelli (+Europa) : “Intervenga l’Ordine” : “Per me è una malattia come le malattie psichiatriche“, “Io avevo un gatto che era sospettato essere gay, questo dimostra che è una malattia”, “Omosessualità può sfociare nella ‘maniacità’ sessuale e pedofilia” e, infine, “Se fossi ministro della sanità non permetterei le adozioni ai gay“. Questi sono i testi dei quattro commenti che Giovanna Foracchia, dottoressa del CTO Gaetano Pini ...

Gay - medico del Cto Pini di Milano su Fb : “È malattia - sono maniaci e pedofili”. Usualli (+Europa) : “Intervenga l’Ordine” : “Per me è una malattia come le malattie psichiatriche“, “Io avevo un gatto che era sospettato essere gay, questo dimostra che è una malattia”, “Omosessualità può sfociare nella ‘maniacità’ sessuale e pedofilia” e, infine, “Se fossi ministro della sanità non permetterei le adozioni ai gay“. Questi sono i testi dei quattro commenti che Giovanna Foracchia, dottoressa del CTO Gaetano Pini ...

Gay - medico del Cto Pini di Milano su Fb : “È malattia - sono maniaci e pedofili”. Usualli (+Europa) : “Intervenga l’ordine” : “Per me è una malattia come le malattie psichiatriche“, “Io avevo un gatto che era sospettato essere gay, questo dimostra che è una malattia”, “Omosessualità può sfociare nella ‘maniacità’ sessuale e pedofilia” e, infine, “Se fossi ministro della sanità non permetterei le adozioni ai gay“. Questi sono i testi dei quattro commenti che Giovanna Foracchia, dottoressa del CTO Gaetano Pini ...

Calciomercato Milan : Pastore non Interesserebbe - Schar possibile colpo per la difesa : Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma ha tentato di inserire il centrocampista argentino Javier Pastore in uno scambio più conguaglio economico per l'attaccante rossonero Jesus Suso. Lo spagnolo, che quest'anno è considerato tra i "sacrificabili" della lista rossonera, è molto vicino a lasciare i rossoneri e la Roma aveva intenzione di offrire l'ex centrocampista del PSG Pastore per cercare di ottenere un accordo. Tuttavia, come ...

Gianluca Savoini è stato Interrogato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul caso Lega-Russia : I giornali riferiscono che Gianluca Savoini – collaboratore di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – è stato interrogato oggi dalla procura di Milano. Savoini è indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale sulla compravendita di petrolio che sarebbe stata negoziata allo

Fondi russi alla Lega - Savoini davanti ai pm milanesi : terminato l’Interrogatorio : Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Lombardia-russia, è stato interrogato dai pm milanesi dopo aver ricevuto l'avviso di comparire nel pomeriggio del 15 luglio. L'interrogatorio ha avuto breve durata, circa un'ora, e non si sa se Savoini, indagato per corruzione internazionale, abbia risposto o meno ai giudici.Continua a leggere

Nuovi big a Milano : la Roma offre Pastore per Suso - l'Inter sogna Savic : Ore davvero concitate di calciomercato. Secondo le ultimissime indiscrezioni ci sarebbe l'Interessamento della Roma per il giocatore del Milan Suso, sempre più oggetto di mercato. Dall'altra parte del Naviglio invece si penserebbe a come poter migliorare la rosa con acquisti top, e dopo Barella il nuovo rinforzo potrebbe essere Milinkovic Savic, per un centrocampo davvero super. Non solo quindi le ipotesi Dzeko e Lukaku per l'Inter ma anche il ...

Inter - anche Nainggolan lascia il ritiro di Lugano : farà ritorno a Milano : Così come Icardi, nemmeno Radja Nainggolan disputerà l’amichevole contro il Lugano. Il belga potrebbe comunque partire per la Cina.“powered by Goal”Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan. C’era curiosità per capire se almeno il belga avrebbe fatto parte dell’amichevole tra Lugano e Inter, ma così non sarà. Anzi: l’ex giallorosso, così come il compagno di squadra, ha lasciato il ritiro di Lugano.Nainggolan, che non ...

Juventus - SportMediaset : 'Possibile scambio con l'Inter - Icardi a Torino e Kean a Milano' : l'Inter di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro Icardi, che è ritornato a Milano in intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima ...