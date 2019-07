ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Pina Francone L'Oim dice che sono diminuiti i decessi nele i profughi alla frontiere, che però continuano a sbarcare In questa prima metà del 2019 è diminuito – e di molto – il numero dei migrantinelle acque del Mare quello degli immigrati arrivati in. I dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che racconta come siano 683, ad oggi, le vittime nelnel tentativo di mettere piede nel Vecchio Continente: un anno fa ierano stati 1.449, ben 766 in più. Ciò significa che i decessi sono il 53% in meno rispetto al 2018. Dal 53% a un'altra percentuale, quella degliin Ue, ridotti di oltre un terzo (-34%, per l'esattezza) sull'anno passato. L'Oim ha tenuto il punto sull'a Ginevra (dove ha sede), spiegando appunto che 34.226 migranti e rifugiati sono entrati invia mare ...

ilgiornale : #Immigrazione, calano i morti nel #Mediterraneo e gli arrivi in #Europa - agenfor : @GermanoDottori Gli sbarchi ufficiali calano, aumentano quelli pirata, salgono i morti in proporzione alle partenze… - A_Gentili : RT @ItalianPolitics: Immigrazione: calano le presenze irregolari nell’Ue e aumentano i dinieghi all’ingresso -