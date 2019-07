Il trailer di Unbelievable su Netflix | un vero caso di stupri seriali diventa una serie tv

optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Dopo un'estate di grandi uscite arriverà anchesu: la nuova, un format prodotto da CBS Studios in arrivo sulla piattaforma streaming, è un racconto ispirato a fatti realmente accaduti negli Stati Uniti ed è una storia di traumi profondi ma anche di resilienza e fiducia nella capacità di recupero. Lasi ispira ai fatti raccontati nell'articolo vincitore del premio Pulitzer "Un'incredibile storia di", scritto da Christian Miller di Pro Publica e Ken Armstrong del Marshall Project (due associazioni no-profit), e all'episodio radiofonico di This American Life, "Anatomy of Doubt". La storia è quella dell'adolescente Marie Adler (interpretata da Kaitlyn Dever), che sostiene di essere stata aggredita sessualmente da un intruso nella sua casa, mentre i detective inquirenti, così come le persone più vicine a lei, dubitano della credibilità della ...

