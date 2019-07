Il pm Giuseppe Lombardo | La lotta alla mafia non è una priorità dello Stato

repubblica

(Di venerdì 19 luglio 2019) Nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, il procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria scrive a Repubblica. "Bisogna chiedere scusa a Borsellino per le troppe volte in cui sono stati distorti i suoi insegnamenti. Contro la criminalità organizzata non si...

