Il ' muro' anti-stranieri di Macron Così caccia i migranti in Italia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Parigi considera "inaccettabile" il comportamento di Salvini su porti chiusi e migr, ma poi barrica la Francia La stazione di Ventimiglia è la casa di molti migr. Mangiano e dormono per strada o sui sassi tra le rotaie. Gli occhi fissi sui tabelloni dei treni diretti oltr'Alpe. La direzione è solo una: la Francia. Sono a centinaia gli immigrati che, ogni giorno, arrivati dalla rotta del Mediterraneo o da quella balcanica marciano compatti fino a Ventimiglia, per provare a valicare il confine e dirigersi dall’altra parte d’Europa. Non è facile. Superare la prima stazione "straniera" e proseguire per la terra promessa è ormai diventata un’impresa. Non appena il treno si ferma, a Mentone, la polizia francese sale a bordo adi migrsospetti. Inizia a cercare chi, su quel treno, non ci può stare. L’obiettivo dei gendarmi sono sempre loro, ...

