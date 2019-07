Il Milan è cantiere aperto e l’imperativo è vendere

ilfogliettone

(Di venerdì 19 luglio 2019) Tre giocatori acquistati, 48 milioni di euro spesi, la rinuncia all'Europa, l'arrivo di Giampaolo e la continua ricerca di due pedine fondamentali: difensore centrale e centrocampista. Ile' ancora unche gioisce per gli ingaggi di Krunic (10 milioni), Hernandez (20 milioni) e Bennacer (circa 18) ma si trova ad incassare i grandi rifiuti di Sensi, Kabak e Veretout. Giampaolo aspetta, trasmette il suo calcio nel ritiro diello a due giorni dalla partenza per l'International Champions Cup negli Stati Uniti, e spera di ricevere buone notizie da Boban e Maldini. In realta', a poco piu' di un mese dall'inizio del campionato, c'e' ancora molto da fare in casa rossonera, soprattutto con il mercato in uscita, e ci pensa il sogno Modric a scaldare gli animi dei tifosi in un'estate in cui, per ora, sono stati piu' i rospi da ingoiare che i grandi colpi da ...

