Il Messaggero | La Roma su Hysaj Ma c’è anche il Tottenham

Il Messaggero : per le partite a rischio - i club (Roma e Lazio) pagheranno i vigili urbani : Delibera di giunta Vuoi organizzare un grande evento a Roma? Paghi tu i vigili urbani. Lo leggiamo questa mattina sul Messaggero: Che sia per la finale di Coppa Italia o per il concerto del cantautore del momento, Roma Capitale fissa il punto e dice basta: a pagare il servizio straordinario dei vigili urbani impegnati a controllare le strade, a garantire la sicurezza della viabilità saranno gli organizzatori degli eventi. 60mila euro per la ...

Messaggero : la Roma di Fonseca - niente risate e schiamazzi - solo le urla del tecnico : Pugno di ferro per la Roma nel primo ritiro di Fonseca. Banditi risa e schiamazzi, si sentono solo le urla del tecnico portoghese che ha individuato nel rigore la strada giusta per rimettere in sesto i giallorossi dopo la deludente stagione dell’anno scorso. Il portoghese si sta dimostrando un tecnico motivatore, in linea con le necessità della società e attento a quelle dei giocatori; ma è anche un “sergente di ferro” che non in ...

Messaggero : Per Veretout la Roma teme il Napoli - anche se defilato : Dopo la frenata su Barella, su cui si attende la risposta ufficiale del Cagliari, la Roma insiste per provare ad accaparrarsi Veretout dalla Fiorentina. Il Messaggero scrive che a Trigoria, paradossalmente, temono il Napoli e non il Milan, che invece ha fatto un’offerta cospicua. I rossoneri sembrano più in pressing sul francese, scrive il quotidiano, ma i giallorossi hanno paura del ritorno in campo del club di De Laurentiis, anche se al ...

Il Messaggero conferma il braccio di ferro della Roma con il Napoli su Manolas : Sono contrastanti le notizie che emergono su Manolas dalla lettura dei quotidiani Romani. Il Messaggero sembra confermare la tesi del Corriere dello Sport secondo cui le parole pronunciate da De Laurentiis nell’intervista a Radio Kiss Kiss sul difensore greco avrebbero provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Il presidente lo ha definito “vecchio” e ha parlato di problemi caratteriali del difensore, che ...

Messaggero : Manolas al Napoli serve alla Roma per sistemare il bilancio : Il Messaggero conferma il braccio di ferro tra Roma e Napoli per Manolas. Ieri il presidente De Laurentiis aveva messo in chiaro che la partita si gioca considerando però che il greco ha un’età e anche qualche pecca caratteriale, quindi Pallotta deve ridurre la richiesta della clausola. Tutto è nelle mani di Raiola per adesso perché il nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi non è ancora all’opera. Ma Stefano Carina già ieri ha ...

Carina (Il Messaggero) : tra Napoli e Roma finanza creativa per Manolas e Diawara : Un’operazione di finanza creativa. Alla Tremonti. È l’ipotesi per portare a Napoli Kostas Manolas riportata oggi dal Messaggero, la ha spiegata a Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Stefano Carina, raccontando le informazioni a sua disposizione: “La Roma entra il 30 giungo deve rientrare delle plusvalenze. L’idea è di vendere Manolas e Dzeko e mettere a posto i conti. Il Napoli lo sa e non ha alcuna intenzione di pagare ...

Messaggero : Napoli e Roma trattano per Diawara : Chiuso l’affare Manolas per il Messaggero. Il quotidiano Romano riporta che Napoli e Roma avrebbero trovato l’accordo per il difensore che sostituirà Albiol in partenza per la Spagna. Risolta anche la questione dei diritti di immagine Il greco è ad un passo dal Napoli. Trovata l’intesa sul contratto e sull’annosa questione legata ai diritti d’immagine tanto cara a De Laurentiis,il club partenopeo pagherà la clausola rescissoria di ...