Il Mattino su James Rodriguez | “Nessun raffreddamento della pista | il piano di ADL per il

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino – Tesoretto dalle cessioni : Mendes già a lavoro : James Rodriguez-Napoli, l’ edizione odierna de Il Mattino annuncia nuovi sviluppi sulla trattativa. James Rodriguez-Napoli. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli è a Dimaro, come riporta Il Mattino, “se ne sta lì pensieroso. In una mano il telefonino, nelle orecchie gli auricolari. Ogni tanto si alza. Una passeggiata a bordo campo e poi torna a sedersi di nuovo. Nel mezzo qualche telefonata. perché questi sono giorni caldi per il ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Il Real vuole darlo agli azzurri”. La situazione : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri” Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri”. Il club partenopeo, quindi, è in vantaggio sul giocatore, che vuole riabbracciare il suo vecchio allenatore. Il quotidiano spiega a che punto è la trattativa tra Napoli e Real Madrid per il fantasista colombiano. “Il Napoli prova a chiudere con James Rodriguez ma ...

Flavio Roma al Mattino : “James assist-man dal grande sinistro - ma un po’ rosicone” : È James Rodriguez il tormentone del mercato del Napoli, il calciatore colombiano che ha fatto bella mostra di sé in Copa America, per cui Real Madrid e De Laurentiis portano avanti un serrato braccio di ferro. Bruno Majorano sul Mattino di oggi ha intervistato l’ex portiere Flavio Roma, compagno di James al Monaco nel 2013-14. Lui stesso spiega che era il “bersaglio” preferito del colombiano, che lo costringeva a rimanere in campo dopo ...

Mattino – Real : «Con 40 milioni è vostro». Primo sconto su James : Il Napoli lavora più che mai sia su James Rodriguez che su Rodrigo. Erano queste infatti le due missioni di Giuntoli in Spagna. Missione compiuta, secondo quanto riporta il Mattino. il ds ha raccolto la conferma della volontà del colombiano di venire a Napoli e parlato col Valencia per ottenere uno sconto per Rodrigo. Ma è su James che ci sono le novità più interessanti secondo il quotidiano napoletano. Napoli e Real lottano per quanto riguarda ...

Il Mattino : fonti vicine a Mendes confermano che James potrebbe arrivare a Dimaro : “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro” scrive oggi il Mattino. “Pochi giorni, per regalare quell’effetto scenico straordinario al ritiro in Trentino, qualche ora di allenamento per arrivare in condizioni accettabili al vero vernissage stagionale, quello contro il Liverpool del 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo” Il colpo James sarebbe il regalo del presidente per il ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

ULTIM’ORA – Il Mattino : “James Rodriguez a Capri con ADL e Mendes - per firmare il contratto col Napoli…” : James Rodriguez a Capri incontro con De Laurentiis per la firma L’edizione on line de Il Mattino, riporta una clamorosa notizia su Rodriguez. A Capri è in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore James Rodriguez e il suo procuratore Jorge Mendes. Il colombiano è sull’isola per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Il contratto Uno stipendio da 6.5 milioni di ...

Il Mattino : De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...

Mattino : James a Capri per firmare il contratto con il Napoli : L’edizione online del Mattino scrive che a Capri è in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Andrea Chiavelli e James Rodriguez, accompagnato dal suo procuratore, Jorge Mendes. Il summit sarebbe in corso presso un noto hotel dell’isola. Il quotidiano scrive che il colombiano è arrivato a Capri questa mattina. Sarebbe volato sull’isola del Golfo proprio per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'articolo ...

Il Mattino lancia la possibilità di vedere James a Dimaro se si riuscisse a chiudere : L’edizione odierna del Mattino parla del mirabolante mercato del Napoli di Ancelotti e del prossimo affare in cantiere, quello di James Rodriguez. Mendes è già pronto a scendere in campo per chiudere entro le prossime 3 settimane l’affondo con il Real Madrid, che è l’unico scoglio da superare per portare il colombiano in azzurro. Il quotidiano napoletano rivela però la possibilità che James, se tutto andasse come si spera, ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : il pericolo arriva dalla Copa America : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive di una nuova insidia sull’affare Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive a proposito del pericolo Copa America in merito alla valutazione del giocatore. L’ attaccante colombiano infatti, si sta facendo apprezzare con la sua Nazionale nella competizione continentale. Le ottime prestazioni, infatti, fanno lievitare il prezzo del colombiano di proprietà del Real Madrid. Rodriguez, reduce ...

Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli : Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli. L’edizione online del quotidiano Campano sottolinea l’importanza del leggere tra le righe e interpretare le parole pronunciate l’altro ieri sera dall’ attaccante colombiano del Real Madrid, con il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dall’ accordo. Di ...

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino : “Operazione in via di definizione : ecco quando si chiude” : James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Operazione in via di definizione: ecco quando si chiude” James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Operazione in via di definizione: ecco quando si chiude”. In dirittura di arrivo, quindi, quello che può essere il primo grande colpo dell’ Estate. Ma quando si chiuderà l’ operazione? Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino. “Le parole di ieri da parte del ...

Mattino : L’affare James Rodriguez è tutto nelle mani di Mendes : Bruno Majorano sul Mattino riporta gli ultimi aggiornamenti sull’affare James Rodriguez. Dopo le parole di De Laurentiis di ieri quello che è chiaro è che non ci si ferma finché non si è chiuso, perché il presidente ha intenzione di accontentare la richiesta di Ancelotti. Adesso si tratta di capire quali saranno i termini per portarlo in azzurro. la prima parte è conclusa, l’accordo con il calciatore c’è ed è stato semplice, è ...