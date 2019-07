Il boss della ' ndrangheta Ciccio Pakistan è irreperibile dopo la condanna in

La famiglia bossi vende la villa di Gemonio. I lavori di ristrutturazione finirono nell’inchiesta sui fondi della Lega : La famiglia Bossi ha deciso di mettere in vendita la sua villa di Gemonio, in provincia di Varese. L’immobile, i cui lavori di ristrutturazione erano entrati nell’inchiesta sulla gestione dei fondi della Lega per cui sono stati processati anche Umberto Bossi e il figlio Renzo, è ora sul mercato al prezzo di 430.000 euro. Si tratta della storica casa in stile liberty, dove si sono svolte negli anni centinaia di riunioni politiche. ...

Licata : in manette boss e affiliati della mafia locale - c'è anche un consigliere comunale : Nove arrestati fra cui per la seconda volta in pochi giorni Giuseppe Scozzari, consigliere nella cittadina

Chi è Sabry Nakhnukh - il super boss della mafia egiziana salvato dall’ergastolo - graziato da Al-Sisi : Traffica in armi e droga. Scioglie i rivali nell'acido. Era il braccio destro di Mubarak ed ora è il capo di un'esercito di criminali chiamati i sicari, impiegati a fianco di polizia ed esercito. Condannato nel 2014, nel 2018 riceve la Grazia dal Presidente Al-Sisi. Ora è libero e sui social è una star: Fa videoclip musicali milioni di visualizzazioni e la sua pagina Facebook conta 41mila like.Continua a leggere

Calabria - chiesto rinvio a giudizio del governatore Oliverio e della deputata Pd Bruno bossio : sono accusati di corruzione : È stato chiesto il rinvio a giudizio del governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, della deputata del Pd Enza Bruno Bossio e dell’ex vicepresidente calabrese, Nicola Adamo. Tutti e tre sono accusati di corruzione dalla procura di Catanzaro, mentre solo Oliverio risponde di abuso d’ufficio. L’udienza preliminare è stata fissata per il 17 ottobre. Dall’inchiesta sono emersi presunti illeciti, in particolare, nella gestione da ...

L'inventore della bossa Nova morto da solo e in povertà - : Paolo Giordano Ha rivoluzionato la musica brasiliana. Sinatra fece conoscere al mondo «The Girl from Ipanema» La differenza tra i musicisti è nel suono, più ancora che nella tecnica. Joao Gilberto aveva un suono di chitarra classica che nessun altro ha mai avuto. Come Carlos Santana o Ritchie Blackmore nel rock. Si chiama «batida» ed è diventato non soltanto il suo marchio di fabbrica ma anche la sua ossessione, la missione che lo ha ...

Migranti - le Onlus erano legate a boss della 'ndrangheta : «Truffa da 7 milioni». Salvini : «La pacchia è finita» : Blitz e 11 arresti nell'ambito di un'inchiesta che vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune Onlus che si occupano di accoglienza dei Migranti: i finanzieri...

L'ex boss di Blizzard Mike Morhaime ci spiega perché il 50% dei progetti della compagnia vengono cancellati : Mike Morhaime è stato il boss di Blizzard quando ancora si chiamava Silicon & Synapse, dopo una carriera di 28 anni ha deciso di lasciare la compagnia per stare vicino alla sua famiglia.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Morhaime è stato protagonista di una recente intervista in cui spiega perché la metà dei progetti di Blizzard non ha alla fine visto la luce:"Sembra che metà dei titoli su cui abbiamo lavorato sono poi stati ...

Evaso in Uruguay il superboss della ’ndrangheta Rocco Morabito : «Passato da un buco nel muro»|La sua villa : foto : In contatto con i cartelli dei narcos sudamericani, era stato catturato nel 2017 dopo 23 anni di latitanza. Nonostante la richiesta di estradizione, sarebbe a breve tornato in libertà per un cavillo