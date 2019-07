Il Black Shark 2 Pro è pronto per debuttare il 30 luglio e potrebbe impiegare il SoC

tuttoandroid

(Di venerdì 19 luglio 2019)2 Pro èper essere lanciato in Cina il 30, come annunciato ufficialmente dalla società su Weibo. Il terzo smartphone da gaming didovrebbe essere alimentato dal nuovo SoC Snapdragon 855 Plus annunciato da Qualcomm qualche giorno fa. L'articolo Il2 Pro èperil 30il SoC Snapdragon 855 Plus proviene da TuttoAndroid.

FPSREPORTER : Xiaomi Black Shark 2 Pro sarà ufficiale il 30 Luglio, previsto Snapdragon 855+ - Tech4D_ : Xiaomi Black Shark 2 Pro sarà ufficiale il 30 Luglio, previsto Snapdragon 855+ -