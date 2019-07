I tagli in vista al bilancio Ue 2021-2027 potrebbero costare 2 miliardi all’Italia

Si sposano “a prima vista” in tv - ora vogliono divorziare ma il giudice dice “no” : la battaglia di Wilma e Stefano : Si sono conosciuti partecipando al reality “Matrimonio a prima vista“, un format importato dagli Usa in cui due sconosciuti vengono fatti incontrare e poi si sposano, firmando un contratto che prevede una penale da 100mila euro nel caso in cui abbandonassero la trasmissione durante i primi 3 mesi. È la storia di Sara Wilma Milani, cantante, e Stefano Soban, gelataio, che si sono sposati ma già in viaggio di nozze hanno capito di non ...

Intervista a Giorgio Saccoccia - presidente ASI : “Da Grottaglie partirà il turismo spaziale” [VIDEO] : Nei pressi dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie si è tenuta la conferenza “Grottaglie Spaceport for Europe” organizzata da Enac, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale. Nell’occasione, AVIONEWS ha Intervistato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Saccoccia spiega la sua scelta di passare dall’ESA all’Agenzia Spaziale Italiana evidenziando come ...

Salvini-Di Maio - vertice della pace ma si naviga a vista : taglio delle tasse in agenda : «Il governo deve andare avanti». Lo scrivono in una nota congiunta, quasi fosse un imperativo categorico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono. Il primo faccia a faccia di cui si...

Conte : "No tagli a reddito cittadinanza e quota 100 - non è prevista alcuna manovra correttiva" : Da Hanoi, in Vietnam, il premier aggiunge: Lega e M5s devono ancora dimostrare chiarezza e unità d'intenti. "Non ho ancora sciolto la riserva"

Asse Napoli-Real Madrid - Gazzetta – Tripla operazione in vista : nel mirino 3 talenti blancos. I dettagli : Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista: Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista. Sei anni fa un’ operazione simile portò a Napoli Raul Albiol, Josè Maria Callejon e Gonzalo Higuain. Un affare che ha spianato la strada alla così detta internazionalizzazione del club. Correva l’ anno 2013, quando sulla panchina azzurra si apprestava a sedere Rafael Benitez, che all’ ...

Reddito di cittadinanza : abolizione in vista? Come funzionerebbero i tagli : Reddito di cittadinanza: abolizione in vista? Come funzionerebbero i tagli Il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al Reddito introdotta dal Governo Conte con il decreto n. 4/2019. Col RdC il governo ha istituito anche Quota 100, ovvero un sistema di pensione anticipata per chi possiede i due requisiti base previsti dalla norma: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Le due misure possono essere considerate due ...

Vieni da me - Caterina Balivo e il dettaglio in diretta : "Avete notato che quando intervista...?" - soffiata vip : Difficile mettere in fila tutti i programmi televisivi che una o più volte hanno parlato del presunto matrimonio di Pamela Prati. Sono riusciti a costruire una telenovela coinvolgendo almeno una decina di programmi anche se, al momento, sembra che Pamela Prati non si sposi e forse non ha mai avuto i