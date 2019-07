I codici sorgente del computer dell’Apollo11 sono disponibili su Github

wired

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il razzo Saturn V col quale prese il volo la missione Apollo 11, poco prima della partenza (Foto: Nasa) Sudell’Apollo 11 Guidance(Agc) il calcolatore che, 50 anni fa, ha permesso alla missione della Nasa di raggiungere la Luna e di far sbarcare Neil Armstrong e Buzz Aldrin. La Nasa all’epoca si avvalse dila cui potenza di calcolo è nettamente inferiore a quella che si trova oggi nelle tasche di chiunque sotto forma di smartphone. L’Apollo Guidance, sviluppato dal Mit e assemblato da Raytheon, si occupava di fare i calcoli e di fornire le interfacce per la navigazione e il controllo delle navicelle. Questoera presente sia nel modulo di comando che restò in orbita, il cui calcolatore prendeva il nome di Comanche055, sia nel modulo lunare (Lem) che scese sulla superficie (col nome di ...

