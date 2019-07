Hugh Grant : ‘ Se potessi - distruggerei i social media’ : Hugh Grant, considerando l’influenza che i social media hanno sulla società attuale è giunto alla conclusione che l’unica soluzione sarebbe distruggerli. Hugh Grant oltre ad essere uno degli attori più conosciuti di Hollywood è diventato negli ultimi tempi anche un personaggio importante della stampa in Inghilterra e, durante un podcast, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’influenza ... Leggi tuttoHugh Grant: ‘ Se ...

Roma - presidente dell'Ama filma i rifiuti...e spunta Hugh Grant. VIDEO : Roma, presidente dell'Ama filma i rifiuti...e spunta Hugh Grant. VIDEO Luisa Melara voleva denunciare il comportamento scorretto di un ristoratore nel centro della capitale, ma l’attore inglese ha pensato di essere il protagonista delle riprese e si è infuriato Parole chiave: ...

Roma - la presidente Ama filma un ristoratore che accatasta i rifiuti in strada. Passa Hugh Grant e le strappa il telefono : Mentre la presidente dell’Ama, Luisa Melara, in centro a Roma, stava filmando con il suo cellulare la scena di un ristoratore che accatastava i rifiuti sulla strada, è Passato l’attore Hugh Grant e signora ed è finito dentro al video. L’attore britannico non ha gradito che venisse filmato in quel contesto e ha – secondo quanto riferito dalla stessa autrice del filmato in un comunicato stampa – strappato il ...

Operazione U.N.C.L.E. : trama - cast e curiosità sul film con Hugh Grant : Venerdì 28 giugno, in prima serata su Italia Uno, va in onda Operazione U.N.C.L.E., film diretto dall’ex marito di Madonna – il regista inglese dietro pellicole come The Snatch o la saga di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr – Guy Ritchie. Un cast decisamente notevole – tra cui vale la pena segnalare proprio Hugh Grant – è agli ordini del cineasta per un film che, di fatto, è una sorta di rilettura moderna delle ...