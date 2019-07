Hormuz | petroliera britannica sequestrata dai Pasdaran iraniani

Petroliera inglese sequestrata dai pasdaran iraniani nello Stretto di Hormuz : Schizza alle stelle la tensione nel Golfo. I pasdaran , le guardie della Rivoluzione iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una Petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di Hormuz . Si tratta della Stena Impero, e la conferma è arrivata anche da Londra - con il governo britannico che ha ammesso di aver perso i contatti con il tanker - e dalla società armatrice Stena Bulk.La presa in ostaggio della ...

Iran - petroliera Emirati in porto Hormuz : 8.15 L'Iran ha rimorchiato in un suo porto una petroliera degli Emirati arabi uniti che transitava per lo stretto di Hormuz. L'agenzia Irna,citando il ministro degli Esteri e portavoce del governo Iraniano Abbas Moussavi,riferisce che la nave, senza nome, era in panne. Tuttavia, sia gli Stati Uniti sia gli Emirati hanno precisato che la nave aveva perso il contatto con l'armatore da sabato notte. Una fonte della difesa statunitense ha detto ...