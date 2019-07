Hellas Verona | Radunovic | “Vi spiego perché ho scelto di venire…”

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Hoè la mia prima chance di giocare in Serie A. Dopo tre anni in B era arrivato il momentoho tanta esperienza in più, compresa quella dei recenti Europei Under 21“. Queste le parole del portiere dell’Boris. “Mi sento bene e sono pronto. Sono in una piazza storica e importante dove potevo arrivare già in passato, ma ci sono adesso e sono felice. La concorrenza e Silvestri? Io darò il massimo giorno dopo giorno per giocarmi le mie possibilità, dipenderà da quanto riuscirò a dimostrare al mister. Silvestri lo conosco bene, è una bravissima persona e in questo paio di giorni l’ho apprezzato molto. Gli altri portieri li conosco ancora poco, ma mi sembrano tutti bravi calciatori. Il preparatore dei portieri, Cataldi, è uno che lavora tantissimo e pretende il 100% dai noi. Dove posso migliorare? Mi sento ...

