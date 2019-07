Grotte Pastena e Collepardo | weekend in musica

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Con un week-end in, sabato 20 e domenica 21 luglio, prende il via una nuova fase per ledi, in provincia di Frosinone. Infatti, in seguito a un accordo sottoscritto lo scorso 18 giugno con il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, e i comuni die di, la Regione Lazio si e’ impegnata nelle attivita’ di conservazione e valorizzazione dei siti e ne ha affidato la gestione alla sua societa’ partecipata LAZIOcrea Spa. L’accordo siglato prevede appositi finanziamenti annuali (180 mila euro per il 2019 e 360 mila euro dal 2020 al 2039) e un contributo di 500 mila euro per portare a termine la liquidazione del vecchio consorzio, che dovra’ concludersi entro il 2020. Nella nuova gestione sara’ rivolta particolare attenzione alle attivita’ di tutela e a quelle di ...

tusciatimes : Alla Regione Lazio la gestione delle Grotte di Pastena e Collepardo. Al via la nuova programmazione musicale -… - agoralazio : Turismo:nuova fase per le Grotte di Pastena e Collepardo - CCSturismo : RT @parcoausoni: La Regione Lazio invita alla nuova programmazione delle Grotte di Pastena e di Collepardo, sabato 20 e domenica 21 luglio… -