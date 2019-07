Grecia | Swami | la figlia 17enne dell' ex portiere del Chievo Codognola | morta per meningite

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019)'exdelPaolo, èper. La giovane si trovava in vacanza sull'isola di Naxos (isola grecae Cicladi, nell'Egeo meridionale) con la mamma. Venerdì ha iniziato ad accusare dolori e febbre alta. A Verona, dove la ragazza viveva, intanto è scattata la profilassi tra gli amici che l'avevano frequentata primaa partenza. Il dramma, studentessa iscritta al Liceo Classico "Scipione Maffei" di Verona, si trovava a Naxos con la mamma, Michela Zanolli, il suo nuovo compagno Luca e lapiccola di quest'ultimo. Erano partiti dal capoluogo veneto lo scorso giovedì notte e, all'alba, avevano raggiunto l'sola; poco dopo però, la giovane aveva iniziato a sentirsi poco bene. In un primo momento, si era pensato ad un banale malessere, ad un colpo di sole o a una reazione particolarmente violenta a una ...

